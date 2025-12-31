Pelapis anti-gores canggih agar panci tahan lama

Pelapis Luar Hitam: menahan panas, menjaga nasi hangat dan segar 2. Resin Protektif: melindungi logam, panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: Menyebarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi mendidih dan dimasak sempurna, menyajikan tekstur yang Anda inginkan 4. Dasar Kuning Keemasan: menyebarkan panas ke seluruh panci selama memasak agar nasi lembut dan lebih lezat 5. Pelapis Kristal Super Keras: anti-lengket dan anti-gores untuk pembersihan mudah dan pemakaian yang lebih awet