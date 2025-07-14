2 year warranty
Dihentikan
Panci Emas dengan gagang besar
Pemanas Smart 3D
Tetap hangat hingga 48 jam
Kapasitas 2 l yang besar
Lapisan Luar Tembaga: membantu mempertahankan panas, menjaga nasi tetap hangat dan segar 2. Resin Pelindung: melindungi logam paduan sehingga panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: menghantarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi dimasak dan matang sempurna, menghasilkan tekstur yang Anda sukai 4. Bagian Dasar Kuning Keemasan: menghantarkan panas ke seluruh panci selama memasak agar nasi pulen dan lezat 5. Lapisan Kristal Superkeras: antilengket dan antigores sehingga mudah dibersihkan dan lebih tahan lama
Lapisan antilengket mengilap dari Whitford yang mudah dibersihkan
4.9
dari 5
210
Ulasan
99%
Merekomendasikan produk ini
imasse6
14/07/2025
Indonesia
Philips Rice Cooker
nasi seharian di rice cooker Philips tidak kering, tidak basi dan juga tidak kuning. daya listrinya pun rendah. pokonya aman terkendali
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3119/30 Penanak nasi
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3119/30 Penanak nasi
Peni114
09/07/2025
Indonesia
Rice cooker
Tahan lama, enggak lengket dan bau walaupun didiamkan nasi di dalamnya. Sangat awet dan banyak kegunaannya, tidak boros listrik. Mantap
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3119/30 Penanak nasi
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3119/30 Penanak nasi
Indah111
09/07/2025
Indonesia
Nasi menjadi awet
Dapat menjaga nasi selama 48jam dan membuat nasi tetap awet dan lezat Dengan model yang lucu membuat dapur kita terlihat cantik Ayo moms dibelii
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3119/30 Penanak nasi
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3119/30 Penanak nasi