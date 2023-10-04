2 year warranty
Dihentikan
Golden Pot berpegangan besar
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter
Lapisan Luar Tembaga: membantu mempertahankan panas, menjaga nasi tetap hangat dan segar 2. Resin Pelindung: melindungi logam paduan sehingga panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: menghantarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi dimasak dan matang sempurna, menghasilkan tekstur yang Anda sukai 4. Bagian Dasar Kuning Keemasan: menghantarkan panas ke seluruh panci selama memasak agar nasi pulen dan lezat 5. Lapisan Kristal Superkeras: antilengket dan antigores sehingga mudah dibersihkan dan lebih tahan lama
Lapisan antilengket mengilap dari Whitford yang mudah dibersihkan
4.8
dari 5
4
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Philips0987
04/10/2023
Singapore
Pembeli terverifikasi
Reliable as always
Never been disappointed with Philips products, just as this one. Works as described, and reliably.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3119/60 Jar Rice Cooker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3119/60 Jar Rice Cooker
User 001
02/10/2023
Singapore
Pembeli terverifikasi
The product review about excellency.
The cooker works well, cooks faster, and has rice cooks well. Rice pot side handles are easy and it's useful.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker Nasi Premium + HD3138/62 Rice Cooker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker Nasi Premium + HD3138/62 Rice Cooker
J SEAH
11/11/2022
Singapore
Pembeli terverifikasi
Easy to use one touch button Rice Cooker - HD3138
This is a great simple to use one touch button Rice Cooker. It worked as designed - cook white rice to perfection.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker Nasi Premium + HD3138/62 Rice Cooker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker Nasi Premium + HD3138/62 Rice Cooker