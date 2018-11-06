dilihat sepintas kecil tetapi bisa tanak 1L wah pas buat keluarga masa kini dengan warna simple silver kombinasi silver terkesan minimalis dan elegant. Dengan 2 tombol cook dan warm menambah kesan simple. ketika dicoba hasil tanak nasinya pas dan masak.dengan cepat tidak perlu menunggu lama sehingga buat mommy yang super dadakan ini pas sekali tinggal colok tunggu sebentar langsung benar benar matang tanpa hatus menunggu langsung bisa disantap. ketika saya test 1x24jam dengan warming hasilnya menakjubkan, nasi tidak.kering dan berkerak benar benar beda wah ini luar biasa. secara hasil tanak benar benar oke dan kalau mommy tidak percaya silahkan coba pasti tidak memyesal. tapi mom...ketika saya liat sisi belakang penanak nasi ini ada bekas air mengalir yang keluar dr engsel siku buka dan ternyata berasal dari uap masak tadi. dan ketika saya mau memindahkan ke meja saya cari handle pegangannya ternyata ada disisi bawah jadi kalau dalam keadaan masih panas sebaiknya jangan diangkat karena bisa mengenai tangan jadi tolong agak hati hati sedikit ya mom.ketika dianhkat dalam keadaan panas. untuk pancinya tidak seperti tipe laini sebelumnya yang dilengkapi pegangan...model ini panci tanpa pegangan jadi agak lumayan susah buat diangkat apalagi dalam keadaan nasi penuh. itu analisq saya ya mom... hasil tanak nasi enak dan ketika dibiarkan dihangatkan dalam jangka waktu lama nasi tidak.kering dan berkerak....mantap dech saya recomment banget....cuma harus rajin bersihikan sisa uap yg jemnajdi air dibody belakang kalau enggak akan kelihatan kotor ya mom...dan 1 lagi jangan angkat penanak nasi ini dalam.keadaan panas bahaya karena pegangannya ada disisi bawah bukan disisi atas / bagian tutup. silahkan mencoba ya mom saya yakin mommy mommy pasti puas tidak ada gading yang yak retak ya mom.. salam sukses. GBU