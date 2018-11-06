2 year warranty
Dihentikan
HD3126/33
ProCeramic Pot berpegangan besar
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
1L, 6 gelas
ProCeramic plus: hingga 5 kali lebih awet dibandingkan penanak nasi konvensional*. Permukaan sangat tahan goresan sehingga tahan lebih lama (*Panci bagian dalam penanak nasi Philips terbuat dari 5 lapis ProCeramic+ sementara panci bagian dalam penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan anti-lengket).
Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata
4.5
dari 5
28
Ulasan
manjie
06/11/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Tak ada lagi Nasi Basi
Senang sekali mendapatkan kepercayaan mencoba produk alat masak impian ini, bahkan anak anak juga sangat antusias membuka paketnya, sesekali memang aku sering memasak untuk anak anak dan entah kenapa anak anak tiba tiba meminta untuk dibuatkan bubur ayam dengan alat ini, (HD3126/33) Anak Perempuan ku Shaqeena, dia yang paling antusias dan mulai membandingkan dari segi warna dan bentuk yang elegan dari ricecooker Philips seri HD3126/33 ini. Pada kesempatan lain akan kucoba juga untuk membuat bubur dengan alat ini sesuai permintaan anak anak. Terima kasih atas kepercayaannya memberi kesempatan mencoba peralatan dapur ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi
fetti
06/11/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Penanak nasi yang OK
Kebetulan sekali saat saya menerima produk ini saya sedang bermasalah dengan penanak nasi saya yang lama dan Alhamdulillah review setelah saya gunakan selama kurang lebih 2 minggu cukup memuaskan saya pribadi : Kelebihan : - Sisi tampilan OK sangat elegant gak neko2, warna sesuai antara grey stainless dan white - Takaran penanak nasi pun OK, 1 liter full, tetapi untuk kapasitas lebih sedikit pun kwalitas nasi tetap OK, tidak menjadi kering atau berubah warna - Panci dalam nya memang terdiri dari 5 lapis dan point saya ingin menilai untuk durasi nasi berada di dalam selama 2 hari kondisi warm, proses mencuci panci mudah banget, kerak nasi mudah kelupas, tidak seperti yang lain sih memang saya akui ini OK banget - Tutup atas bisa dibuka dengan mudah, mempermudah proses membersihkan dan bisa cek and ricek ada yang sembunyi2 atau tidak (sering kali ditemui penanak nasi lain ada yg ngumpet kan) - Proses menanak nasi hanya perlu waktu 15 menit Kekurangan : - Tempat sendok nasi nya kenapa terkesan nanggung ya? kurang sreg saya lihat nya, semacam gantung - Aliran air uap terletak di sisi2 penanak nasi dan kadang bikin kaget pada saat kita buka tersentuh tangan Overall saya suka produk ini, ada sisi plus banyak yang memang dibutuhkan untuk penanak nasi umumnya, walau tetap masih ada minus di mata saya pribadi, tetapi bukan untuk hal yang prinsip, hanya estetika saja untuk posisi sendok nasi
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi
Dewi88
06/11/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Rice Cooker Istimewa dan Sempurna
Sore ini sudah diberikan surprise ini.. Saya jatuh cinta langsung pada saat buka paket ini..Rice Cooker Philips satu ini imut banget desainnya dan elegan dan simple tp sangat mewah buat sy... Ditambah hasil masak nasinya yang pas tidak lembek dan pengukusan serbaguna nya memudahkan sy menghemat waktu dalam menghidangkan masakan. Sekali kerja bisa langsung dapat 2 hasil, Sempurna sekali. Panci penanaknya jg ada 5 lapisan sehingga matang merata dan panas nya meyebar dengan rata juga sehingga waktu masak pun tidak perlu lama2 juga. Ga rugi merekomendasikan rice cooker Philips ini..
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3126/33 Penanak Nasi