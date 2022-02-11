2 year warranty
Dihentikan
HD3127/30
Golden Pot berpegangan besar
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter
Pelapis Luar Hitam: menahan panas, menjaga nasi hangat dan segar 2. Resin Protektif: melindungi logam, panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: Menyebarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi mendidih dan dimasak sempurna, menyajikan tekstur yang Anda inginkan 4. Dasar Kuning Keemasan: menyebarkan panas ke seluruh panci selama memasak agar nasi lembut dan lebih lezat 5. Pelapis Kristal Super Keras: anti-lengket dan anti-gores untuk pembersihan mudah dan pemakaian yang lebih awet
Lapisan antilengket mengilap dari Whitford yang mudah dibersihkan
Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi dari segala arah, menyajikan nasi lezat, butir demi butir
2.0
dari 5
1
Ulasan
11/02/2022
Indonesia
pengunci longgar
Setelah dipakai sekian lama sejak dibeli lima tahun silam, tombol pengunci sudah longgar sementara klep pengunci bagian dalam sudah patah
Keunggulan
tahan lama
Kekurangan
banyak produk sejenis
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3127/30 Penanak Nasi
Date of Use 2020-02-11
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3127/30 Penanak Nasi
Date of Use 2020-02-11