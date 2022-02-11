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  • Nasi lezat, seperti yang Anda ingat
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  • Nasi lezat, seperti yang Anda ingat
  • Nasi lezat, seperti yang Anda ingat
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  • Nasi lezat, seperti yang Anda ingat

Dihentikan

Daily CollectionPenanak Nasi

HD3127/30

2
| (1) Ulasan
Nasi lezat, seperti yang Anda ingat
Panci 5 lapis anti-lengket dan anti-gores berwarna keemasan dari Philips menghantarkan dan menjaga panas lebih merata, sehingga menghasilkan nasi panas yang lezat dan lembut hingga 48 jam. Tutup unik yang bisa dilepas menjadikan alat mudah dibersihkan dan mencegah agar isi panci tidak meluap saat memasak
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Panci 5 lapis tahan lama dengan tutup yang bisa dilepas

Nasi lezat, seperti yang Anda ingat

  • Golden Pot berpegangan besar

  • Pemanasan 3D cerdas

  • Tetap hangat 48 jam

  • Kapasitas besar 2 liter

Pelapis anti-gores canggih agar panci tahan lama

Pelapis anti-gores canggih agar panci tahan lama

Pelapis Luar Hitam: menahan panas, menjaga nasi hangat dan segar 2. Resin Protektif: melindungi logam, panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: Menyebarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi mendidih dan dimasak sempurna, menyajikan tekstur yang Anda inginkan 4. Dasar Kuning Keemasan: menyebarkan panas ke seluruh panci selama memasak agar nasi lembut dan lebih lezat 5. Pelapis Kristal Super Keras: anti-lengket dan anti-gores untuk pembersihan mudah dan pemakaian yang lebih awet

Lapisan antilengket mengilap dari Whitford yang mudah dibersihkan

Lapisan antilengket mengilap dari Whitford yang mudah dibersihkan

Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi secara merata

Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi secara merata

Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi dari segala arah, menyajikan nasi lezat, butir demi butir

Spesifikasi Teknis

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2.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
1

11/02/2022

Indonesia

Indonesia

pengunci longgar

Setelah dipakai sekian lama sejak dibeli lima tahun silam, tombol pengunci sudah longgar sementara klep pengunci bagian dalam sudah patah

Keunggulan

tahan lama

Kekurangan

banyak produk sejenis

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3127/30 Penanak Nasi

Date of Use 2020-02-11

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3127/30 Penanak Nasi

Date of Use 2020-02-11

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