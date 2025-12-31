2 year warranty
Dihentikan
HD3127/31
Golden Pot berpegangan besar
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter
Pelapis Luar Hitam: menahan panas, menjaga nasi hangat dan segar 2. Resin Protektif: melindungi logam, panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: Menyebarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi mendidih dan dimasak sempurna, menyajikan tekstur yang Anda inginkan 4. Dasar Kuning Keemasan: menyebarkan panas ke seluruh panci selama memasak agar nasi lembut dan lebih lezat 5. Pelapis Kristal Super Keras: anti-lengket dan anti-gores untuk pembersihan mudah dan pemakaian yang lebih awet
Lapisan antilengket mengilap dari Whitford yang mudah dibersihkan
Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi dari segala arah, menyajikan nasi lezat, butir demi butir
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