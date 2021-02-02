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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Jar Rice Cooker HD3128/33

Dihentikan

Viva CollectionPenanak Nasi

HD3128/33

3.4

| (7) Ulasan

Memasak setiap butir beras dengan sempurna

Panci ProCeramic 5-lapis yang canggih dari Philips 3x lebih keras dibandingkan pelapis biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga Anda hingga 48 jam

Lihat semua manfaat

Dengan Panci ProCeramic terbaik yang tahan lama

Memasak setiap butir beras dengan sempurna

  • ProCeramic Pot berpegangan besar

  • Pemanasan 3D cerdas

  • Tetap hangat 48 jam

  • Kapasitas besar 2 liter

Pelapis ProCeramic canggih 3x lebih keras

Pelapis ProCeramic canggih 3x lebih keras

1. Pelapis Luar Hitam: membantu menahan panas, menjaga agar nasi tetap hangat dan segar 2. Resin Protektif: melindungi logam paduan, menjadikan panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: Menyebarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi dididihkan dan dimasak sempurna, menyajikan tekstur yang Anda inginkan 4. Pelapis canggih ProCeramic: 3 kali lebih keras daripada pelapis panci biasa.

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata

Spesifikasi Teknis

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3.4

dari 5

7

Ulasan

2

02/02/2021

Indonesia

Indonesia

daya tahan produk

sudah 4 tahun menggunakan Philips Viva Collection Penanak Nasi HD3128/33 ProCeramic Pot dan baru kemarin ganti pancinya dan mudah untuk mendapatkan panci pengganti di onlineshop official Philips...terima kasih Philips :)

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Penanak Nasi

Tanggal Penggunaan 2019-02-02

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Penanak Nasi

Tanggal Penggunaan 2019-02-02

16/08/2018

Indonesia

Indonesia

This product gives you what you needed and expected

All Philips products in our house is top1. Also friends and family speak about Philips products as brand no. 1

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Jar Rice Cooker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Jar Rice Cooker

20/06/2018

Indonesia

Indonesia

product

i love this product because this product easy to use and elegant design.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Jar Rice Cooker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Jar Rice Cooker

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