2 year warranty
Dihentikan
HD3128/33
Memasak setiap butir beras dengan sempurna
Panci ProCeramic 5-lapis yang canggih dari Philips 3x lebih keras dibandingkan pelapis biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga Anda hingga 48 jam
ProCeramic Pot berpegangan besar
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter
1. Pelapis Luar Hitam: membantu menahan panas, menjaga agar nasi tetap hangat dan segar 2. Resin Protektif: melindungi logam paduan, menjadikan panci lebih kuat dan awet 3. Logam Paduan Ekstra Tebal: Menyebarkan panas secara merata, memastikan tiap butir nasi dididihkan dan dimasak sempurna, menyajikan tekstur yang Anda inginkan 4. Pelapis canggih ProCeramic: 3 kali lebih keras daripada pelapis panci biasa.
Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan
Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata
3.4
dari 5
7
Ulasan
cha2
02/02/2021
Indonesia
daya tahan produk
sudah 4 tahun menggunakan Philips Viva Collection Penanak Nasi HD3128/33 ProCeramic Pot dan baru kemarin ganti pancinya dan mudah untuk mendapatkan panci pengganti di onlineshop official Philips...terima kasih Philips :)
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Penanak Nasi
Tanggal Penggunaan 2019-02-02
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Penanak Nasi
Tanggal Penggunaan 2019-02-02
Eindhoven
16/08/2018
Indonesia
This product gives you what you needed and expected
All Philips products in our house is top1. Also friends and family speak about Philips products as brand no. 1
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Jar Rice Cooker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Jar Rice Cooker
ikacha2sari
20/06/2018
Indonesia
product
i love this product because this product easy to use and elegant design.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Jar Rice Cooker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3128/33 Jar Rice Cooker