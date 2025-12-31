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  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
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  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna

Dihentikan

Viva CollectionRice cooker

HD3132/32

Memasak setiap butir beras dengan sempurna
Panci ProCeramic 5-lapis yang canggih dari Philips 5x lebih keras dibandingkan pelapis biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga Anda hingga 48 jam
Lihat semua manfaat

Dengan Panci ProCeramic+ terbaik yang tahan lama

Memasak setiap butir beras dengan sempurna

  • ProCeramic Pot berpegangan besar

  • Pemanasan 3D cerdas

  • Tetap hangat 48 jam

  • Kapasitas besar 2 liter

Pelapis ProCeramic+ yang canggih 5x lebih keras

Pelapis ProCeramic+ yang canggih 5x lebih keras

ProCeramic plus: hingga 5 kali lebih awet dibandingkan penanak nasi konvensional*. Permukaan sangat tahan goresan sehingga tahan lebih lama (*Panci bagian dalam penanak nasi Philips terbuat dari 5 lapis ProCeramic+ sementara panci bagian dalam penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan anti-lengket)

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata

Spesifikasi Teknis

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