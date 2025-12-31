2 year warranty
Dihentikan
HD3132/32
ProCeramic Pot berpegangan besar
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter
ProCeramic plus: hingga 5 kali lebih awet dibandingkan penanak nasi konvensional*. Permukaan sangat tahan goresan sehingga tahan lebih lama (*Panci bagian dalam penanak nasi Philips terbuat dari 5 lapis ProCeramic+ sementara panci bagian dalam penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan anti-lengket)
Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan
Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata
Ulasan