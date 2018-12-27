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  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna

Dihentikan

Viva CollectionRice cooker

HD3132/33

4.9
| (45) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Memasak setiap butir beras dengan sempurna
Panci ProCeramic 5-lapis yang canggih dari Philips 5x lebih keras dibandingkan pelapis biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga Anda hingga 48 jam
Lihat semua manfaat

Dengan Panci ProCeramic+ terbaik yang tahan lama

Memasak setiap butir beras dengan sempurna

  • ProCeramic Pot berpegangan besar

  • Pemanasan 3D cerdas

  • Tetap hangat 48 jam

  • Kapasitas besar 2 liter

Pelapis ProCeramic+ yang canggih 5x lebih keras

Pelapis ProCeramic+ yang canggih 5x lebih keras

ProCeramic plus: hingga 5 kali lebih awet dibandingkan penanak nasi konvensional*. Permukaan sangat tahan goresan sehingga tahan lebih lama (*Panci bagian dalam penanak nasi Philips terbuat dari 5 lapis ProCeramic+ sementara panci bagian dalam penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan anti-lengket)

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata

Spesifikasi Teknis

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4.9

dari 5

45

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

27/12/2018

Indonesia

Indonesia

Butuh riset ulang untuk mangkuk masak

Kelemahan ricecook nya ada di panci,.gampang tergores dan mengelupas.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker

16/10/2018

Indonesia

Indonesia

Memasak Nasi Lebih Asyik dan Tidak Cepat Kering

Senangnya saat paket Philips dari The Insiders datang! Sampai tak perlu menunggu lama untuk membuka pembungkus paket dan melihat isinya padahal masih di tempat bekerja. Wow! Ternyata saya mendapatkan Philips Rice Cooker HD3126! Tampilannya elegant, baik warna, tombol, maupun bentuknya yang tidak begitu bulat seperti bentuk rice cooker pada umumnya. Utensil that can also make your kitchen even prettier! Teman-teman juga ikut mengaguminya, berkata ingin memilikinya karena kata mereka yang sempat menggunakannya di kampung halaman (rumah orang tua mereka) rice cooker ini awet dan nasi yang dihasilkanya terasa lebih empuk merata! Tak sabar ingin segera mencobanya di kost. Hee Setibanya di kost, saya memasak nasi menggunakan rice cooker ini. Dan hasilnyaa.. Nasi matang merata dalam waktu yang cukup cepat dan tidak ada satu nasi pun yang mengerak di dasarnya. Hebat! Tak hanya itu, ternyata nasi tidak mengering meski kabelnya tidak dicabut selama 2 hari. Padahal biasanya saat menggunakan rice cooker merk lain, jika kabel tidak dicabut dalam waktu yang lumayan lama, nasi menjadi kering, atos, dan warnanya menguning sehingga seringnya nasi malah dibuang. Karena lapisan dalamnya tidak membuat nasi terlalu melekat, membersihkannya pun sangat mudah. Hanya saja, kalau mencoba memasak selain nasi putih, seperti masakan yang menggunakan bumbu bau di wadahnya bertahan. Jadi perlu dicuci 2 kali menggunakan sabun.

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker

16/10/2018

Indonesia

Indonesia

Lebih dari sekedar penanak nasi

Holaaa the insiders Ketika barang sampai lalu saya langsung mencobanya lalu terbitlah review ini. Tampilan luar terlihat elegant, dengan body stainless berwarna perak. Ketika digunakan untuk menanak nasi, awalnya saya berfikir kemana pembuangan uap air ini akan tertampung ketika sedang memasak.? Karena pada produk jenis ini dengan merek dagang lain biasanya si penampung air ini ada di belakang, tetapi philips ini tidak ada. Tapi tenang dulu ibu ibuu, uap air hasil pemasakan akan keluar seutuhnya, jadi jangan khawatir akan menetesi nasi yang telah dimasak.!! Nasi bahkan menjadi lebih enak . Karena memang seperti yang telah kita ketahui, produk" philips selain mendunia kualitasnya pun tidak diragukan lagi. Worth it sekali saya dengan penanak nasi philips ini. Dengan senang hati akan saya rekomendasikan ke kerabat dan orang" terdekat saya ...

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker

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