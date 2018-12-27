Senangnya saat paket Philips dari The Insiders datang! Sampai tak perlu menunggu lama untuk membuka pembungkus paket dan melihat isinya padahal masih di tempat bekerja. Wow! Ternyata saya mendapatkan Philips Rice Cooker HD3126! Tampilannya elegant, baik warna, tombol, maupun bentuknya yang tidak begitu bulat seperti bentuk rice cooker pada umumnya. Utensil that can also make your kitchen even prettier! Teman-teman juga ikut mengaguminya, berkata ingin memilikinya karena kata mereka yang sempat menggunakannya di kampung halaman (rumah orang tua mereka) rice cooker ini awet dan nasi yang dihasilkanya terasa lebih empuk merata! Tak sabar ingin segera mencobanya di kost. Hee Setibanya di kost, saya memasak nasi menggunakan rice cooker ini. Dan hasilnyaa.. Nasi matang merata dalam waktu yang cukup cepat dan tidak ada satu nasi pun yang mengerak di dasarnya. Hebat! Tak hanya itu, ternyata nasi tidak mengering meski kabelnya tidak dicabut selama 2 hari. Padahal biasanya saat menggunakan rice cooker merk lain, jika kabel tidak dicabut dalam waktu yang lumayan lama, nasi menjadi kering, atos, dan warnanya menguning sehingga seringnya nasi malah dibuang. Karena lapisan dalamnya tidak membuat nasi terlalu melekat, membersihkannya pun sangat mudah. Hanya saja, kalau mencoba memasak selain nasi putih, seperti masakan yang menggunakan bumbu bau di wadahnya bertahan. Jadi perlu dicuci 2 kali menggunakan sabun.