2 year warranty
Dihentikan
ProCeramic Pot berpegangan besar
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter
ProCeramic plus: hingga 5 kali lebih awet dibandingkan penanak nasi konvensional*. Permukaan sangat tahan goresan sehingga tahan lebih lama (*Panci bagian dalam penanak nasi Philips terbuat dari 5 lapis ProCeramic+ sementara panci bagian dalam penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan anti-lengket)
Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan
Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata
4.9
dari 5
45
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Ndut
27/12/2018
Indonesia
Butuh riset ulang untuk mangkuk masak
Kelemahan ricecook nya ada di panci,.gampang tergores dan mengelupas.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
Devitasari
16/10/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Memasak Nasi Lebih Asyik dan Tidak Cepat Kering
Senangnya saat paket Philips dari The Insiders datang! Sampai tak perlu menunggu lama untuk membuka pembungkus paket dan melihat isinya padahal masih di tempat bekerja. Wow! Ternyata saya mendapatkan Philips Rice Cooker HD3126! Tampilannya elegant, baik warna, tombol, maupun bentuknya yang tidak begitu bulat seperti bentuk rice cooker pada umumnya. Utensil that can also make your kitchen even prettier! Teman-teman juga ikut mengaguminya, berkata ingin memilikinya karena kata mereka yang sempat menggunakannya di kampung halaman (rumah orang tua mereka) rice cooker ini awet dan nasi yang dihasilkanya terasa lebih empuk merata! Tak sabar ingin segera mencobanya di kost. Hee Setibanya di kost, saya memasak nasi menggunakan rice cooker ini. Dan hasilnyaa.. Nasi matang merata dalam waktu yang cukup cepat dan tidak ada satu nasi pun yang mengerak di dasarnya. Hebat! Tak hanya itu, ternyata nasi tidak mengering meski kabelnya tidak dicabut selama 2 hari. Padahal biasanya saat menggunakan rice cooker merk lain, jika kabel tidak dicabut dalam waktu yang lumayan lama, nasi menjadi kering, atos, dan warnanya menguning sehingga seringnya nasi malah dibuang. Karena lapisan dalamnya tidak membuat nasi terlalu melekat, membersihkannya pun sangat mudah. Hanya saja, kalau mencoba memasak selain nasi putih, seperti masakan yang menggunakan bumbu bau di wadahnya bertahan. Jadi perlu dicuci 2 kali menggunakan sabun.
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
Putriyania
16/10/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Lebih dari sekedar penanak nasi
Holaaa the insiders Ketika barang sampai lalu saya langsung mencobanya lalu terbitlah review ini. Tampilan luar terlihat elegant, dengan body stainless berwarna perak. Ketika digunakan untuk menanak nasi, awalnya saya berfikir kemana pembuangan uap air ini akan tertampung ketika sedang memasak.? Karena pada produk jenis ini dengan merek dagang lain biasanya si penampung air ini ada di belakang, tetapi philips ini tidak ada. Tapi tenang dulu ibu ibuu, uap air hasil pemasakan akan keluar seutuhnya, jadi jangan khawatir akan menetesi nasi yang telah dimasak.!! Nasi bahkan menjadi lebih enak . Karena memang seperti yang telah kita ketahui, produk" philips selain mendunia kualitasnya pun tidak diragukan lagi. Worth it sekali saya dengan penanak nasi philips ini. Dengan senang hati akan saya rekomendasikan ke kerabat dan orang" terdekat saya ...
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3132/33 Rice cooker