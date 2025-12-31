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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/34
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/34
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/34
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/34
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/34
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/34
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Rice cooker

Dihentikan

Viva CollectionRice cooker

HD3132/34

Memasak setiap butir beras dengan sempurna

Panci ProCeramic 5-lapis yang canggih dari Philips 5x lebih keras dibandingkan pelapis biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga Anda hingga 48 jam

Lihat semua manfaat

Dengan Panci ProCeramic+ terbaik yang tahan lama

Memasak setiap butir beras dengan sempurna

  • ProCeramic Pot berpegangan besar

  • Pemanasan 3D cerdas

  • Tetap hangat 48 jam

  • Kapasitas besar 2 liter

Pelapis ProCeramic+ yang canggih 5x lebih keras

Pelapis ProCeramic+ yang canggih 5x lebih keras

ProCeramic plus: hingga 5 kali lebih awet dibandingkan penanak nasi konvensional*. Permukaan sangat tahan goresan sehingga tahan lebih lama (*Panci bagian dalam penanak nasi Philips terbuat dari 5 lapis ProCeramic+ sementara panci bagian dalam penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan anti-lengket)

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi secara merata

Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata

Spesifikasi Teknis

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