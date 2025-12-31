2 year warranty
Dihentikan
HD3132/34
Memasak setiap butir beras dengan sempurna
Panci ProCeramic 5-lapis yang canggih dari Philips 5x lebih keras dibandingkan pelapis biasa, sehingga panci Anda akan tahan lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga Anda hingga 48 jam
ProCeramic Pot berpegangan besar
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter
ProCeramic plus: hingga 5 kali lebih awet dibandingkan penanak nasi konvensional*. Permukaan sangat tahan goresan sehingga tahan lebih lama (*Panci bagian dalam penanak nasi Philips terbuat dari 5 lapis ProCeramic+ sementara panci bagian dalam penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan anti-lengket)
Lapisan mengkilap anti lengket dari Whitford yang mudah dibersihkan
Sistem pemanas Smart 3D memasak nasi dari segala arah, menghasilkan nasi yang lezat merata
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