2 year warranty
Dihentikan
Panci dalam dengan lapisan Bakuhanseki
Pemanas Smart 3D
Tetap hangat hingga 48 jam
Kapasitas 2 l yang besar
Panci bagian dalam yang mudah dilepas ketika Anda memasak berbagai jenis masakan.
Fungsi ‘tetap hangat’ akan berfungsi otomatis setelah nasi matang dan memastikan nasi tetap panas dan pulen hingga 48 jam
Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna
4.3
dari 5
12
Ulasan
88%
Merekomendasikan produk ini
24/04/2024
Indonesia
Produknya bagus, awet, tampilan elegan
Philips salah 1 brand andalan kami. Saya memiliki beberapa produknya. Produk rice cooker ini salah 1nya. Produknya bagus, modelnya kekinian dan elegan. Saya pakai ini sekitar 3tahunan. Mesin masih bagus & semua masih berfungsi normal. Hanya kekurangan di bagian pancinya mungkin jg karena proses pencucian atau apa saya tidak tahu, di tahun ke 2 sudah mengelupas bagian lapisan dalamnya. Jadi saya beli panci baru yg ori dengan harga lumayan juga. Kemudian ketika panci dikeluarkan, namun posisi rice cooker sudah tertutup, Maka ada kemungkinan hewan kecil seperti cicak akan Masuk ke dalam nya lewat celah samping kanan dan kirinya, ini sudah saya alami beberapa kali. Sampai saya bongkar bagian bawah, untuk memastikan cicak tidak ada lagi di dalam. Akhirnya sekarang kalau pancinya tidak di dalam, rice cooker nya ditutup pakai kain atau apa untuk menutup celah tersebut. Mungkin lebih diperhatikan lagi untuk model seperti ini. Karena produknya sudah bagus dan Insyaallah awet. Terimakasih Philips. Semoga semakin sukses.
Keunggulan
Produknya bagus, awet, modelnya elegan
Kekurangan
Model ini resiko kemasukan hewan spt cicak lebih rentan
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-04-24
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-04-24
dapurphilipsku
16/02/2024
Indonesia
Nasi menjadi lebih pulen
Kualitas terbaik, waktu memasak lebih cepat, nasi lebih pulen
Keunggulan
nambah pemasukan
Kekurangan
power daya 400W
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-02-16
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-02-16
dipri
18/10/2023
Indonesia
Pembeli terverifikasi
model klasik bentuk unik paduan warna silver dan h
diletakan diantara barangnya sudah ada aman aja paduan warna hitam dan silver ok
Keunggulan
hanya info
Kekurangan
takut dibilang norak
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-09-17
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi
Date of Use 2022-09-17