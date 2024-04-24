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  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
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  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna
  • Memasak setiap butir beras dengan sempurna

Dihentikan

Viva CollectionPenanak nasi

HD3138/33

4.3
| (12) Ulasan | 88% Merekomendasikan produk ini
Memasak setiap butir beras dengan sempurna
Pelapis Bakuhanseki 5 lapis canggih dari Philips 6X lebih keras dibandingkan lapisan normal, memastikan panci Anda bertahan lebih lama. Berkat sistem pemanas 3D, setiap butir beras akan dimasak sempurna untuk dinikmati oleh Anda dan keluarga hingga 48 jam
Lihat semua manfaat

Panci dengan lapisan Bakuhanseki yang tahan lama

Memasak setiap butir beras dengan sempurna

  • Panci dalam dengan lapisan Bakuhanseki

  • Pemanas Smart 3D

  • Tetap hangat hingga 48 jam

  • Kapasitas 2 l yang besar

Panci bagian dalam dengan gagang anti-panas untuk memudahkan akses

Panci bagian dalam dengan gagang anti-panas untuk memudahkan akses

Panci bagian dalam yang mudah dilepas ketika Anda memasak berbagai jenis masakan.

Fungsi ‘tetap hangat’ otomatis hingga 48 jam

Fungsi ‘tetap hangat’ otomatis hingga 48 jam

Fungsi ‘tetap hangat’ akan berfungsi otomatis setelah nasi matang dan memastikan nasi tetap panas dan pulen hingga 48 jam

Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna

Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna

Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.3

dari 5

12

Ulasan

88%

Merekomendasikan produk ini

1

24/04/2024

Indonesia

Indonesia

Produknya bagus, awet, tampilan elegan

Philips salah 1 brand andalan kami. Saya memiliki beberapa produknya. Produk rice cooker ini salah 1nya. Produknya bagus, modelnya kekinian dan elegan. Saya pakai ini sekitar 3tahunan. Mesin masih bagus & semua masih berfungsi normal. Hanya kekurangan di bagian pancinya mungkin jg karena proses pencucian atau apa saya tidak tahu, di tahun ke 2 sudah mengelupas bagian lapisan dalamnya. Jadi saya beli panci baru yg ori dengan harga lumayan juga. Kemudian ketika panci dikeluarkan, namun posisi rice cooker sudah tertutup, Maka ada kemungkinan hewan kecil seperti cicak akan Masuk ke dalam nya lewat celah samping kanan dan kirinya, ini sudah saya alami beberapa kali. Sampai saya bongkar bagian bawah, untuk memastikan cicak tidak ada lagi di dalam. Akhirnya sekarang kalau pancinya tidak di dalam, rice cooker nya ditutup pakai kain atau apa untuk menutup celah tersebut. Mungkin lebih diperhatikan lagi untuk model seperti ini. Karena produknya sudah bagus dan Insyaallah awet. Terimakasih Philips. Semoga semakin sukses.

Keunggulan

Produknya bagus, awet, modelnya elegan

Kekurangan

Model ini resiko kemasukan hewan spt cicak lebih rentan

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi

Date of Use 2022-04-24

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi

Date of Use 2022-04-24

16/02/2024

Indonesia

Indonesia

Nasi menjadi lebih pulen

Kualitas terbaik, waktu memasak lebih cepat, nasi lebih pulen

Keunggulan

nambah pemasukan

Kekurangan

power daya 400W

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi

Date of Use 2022-02-16

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi

Date of Use 2022-02-16

18/10/2023

Indonesia

Indonesia

Pembeli terverifikasi

model klasik bentuk unik paduan warna silver dan h

diletakan diantara barangnya sudah ada aman aja paduan warna hitam dan silver ok

Keunggulan

hanya info

Kekurangan

takut dibilang norak

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi

Date of Use 2022-09-17

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/33 Penanak nasi

Date of Use 2022-09-17

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