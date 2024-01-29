2 year warranty
Dihentikan
Panci dalam dengan lapisan Bakuhanseki
Pemanas Smart 3D
Tetap hangat hingga 48 jam
Kapasitas 2 l yang besar
Panci bagian dalam yang mudah dilepas ketika Anda memasak berbagai jenis masakan.
Fungsi ‘tetap hangat’ akan berfungsi otomatis setelah nasi matang dan memastikan nasi tetap panas dan pulen hingga 48 jam
Logam paduan ekstra tebal memastikan tiap butir nasi matang sempurna
5.0
dari 5
3
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Gufy27
29/01/2024
Indonesia
Pembeli terverifikasi
Produk ini Bagus dan semoga awet
Sudah dicoba dan bagus, fitur-fitur nya juga oke banget
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/34 Penanak nasi
Date of Use 2022-12-28
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/34 Penanak nasi
Date of Use 2022-12-28
Safira26
16/06/2021
Indonesia
Karyawan Philips
Rice Cooker Andalan
[Employee of philipsglobal] Rice Cooker andalanku banget! hasil nasinya bagus, pulen, matang merata. Panci nya juga bagus, gak gampang ngelupas dan gak lengket. Nasi nya pun awet dan tahan lama.
Keunggulan
Pancinya awet, gak lengket dan gak gampang ngelupas
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/34 Penanak nasi
Date of Use 2020-05-16
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/34 Penanak nasi
Date of Use 2020-05-16
Annajs
16/06/2021
Indonesia
Karyawan Philips
Bagus sekali
[Employee of philipsglobal] Rice cooker sangat bagus kualitas nya nasi teteap hangat dan tidak kuning
Keunggulan
Innerpot
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/34 Penanak nasi
Date of Use 2020-05-16
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3138/34 Penanak nasi
Date of Use 2020-05-16