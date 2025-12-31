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2 year warranty
Memasak
Semua seri
Haloplate
Dihentikan
HD4413/04
8 daya
LCD dengan timer
ungu
Panel kaca mudah dibersihkan
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