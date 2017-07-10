2 year warranty
Dihentikan
Merebus dengan cepat dan mudah
Berkat elemen pemanas permukaan datar, ketel merebus air dengan lebih cepat dan mudah dibersihkan. Filter anti-calc yang dapat dicuci memberikan Anda air minum yang jauh lebih jernih.
1,5 L 2400 W
Indikator tingkat permukaan air
Putih biru
Tutup berengsel
Ketel dapat diisi melalui cerat atau dengan membuka tutupnya.
Kabel dapat digulung mengelilingi bagian dasarnya sehingga ketel mudah disimpan di dapur Anda.
Elemen baja tahan karat yang tersembunyi merebus dengan cepat dan mudah dibersihkan.
4.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Roger
10/07/2017
Singapore
This product is highly recommended with a good price and warranty.
As mentioned by Philips, it tales a shorter time for boiling the 1.5 ltrs water filled.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4646/20 Kettle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4646/20 Kettle
hyunsam
31/03/2014
한국
디자인이 좋아서 구매함
역시 디자인은 깔끔하고 예쁩니다 사용성도 좋고 편리합니다 필립스 제품을 보편적으로 선호하는편이리 전체적으로는 맘에 드는 편입니다
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4646/00 무선 전기주전자
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4646/00 무선 전기주전자