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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle

Dihentikan

Daily CollectionKetel

HD4646/70

4

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Merebus dengan cepat dan mudah

Berkat elemen pemanas permukaan datar, ketel merebus air dengan lebih cepat dan mudah dibersihkan. Filter anti-calc yang dapat dicuci memberikan Anda air minum yang jauh lebih jernih.

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Ketel bertenaga, elemen pemanas mudah dibersihkan

Merebus dengan cepat dan mudah

  • 1,5 L 2400 W

  • Indikator tingkat permukaan air

  • Putih biru

  • Tutup berengsel

Pengisian tutup dan cerat yang mudah

Pengisian tutup dan cerat yang mudah

Ketel dapat diisi melalui cerat atau dengan membuka tutupnya.

Gulungan kabel agar mudah menyimpan

Gulungan kabel agar mudah menyimpan

Kabel dapat digulung mengelilingi bagian dasarnya sehingga ketel mudah disimpan di dapur Anda.

Elemen pemanas datar agar merebus dengan cepat dan mudah membersihkan

Elemen pemanas datar agar merebus dengan cepat dan mudah membersihkan

Elemen baja tahan karat yang tersembunyi merebus dengan cepat dan mudah dibersihkan.

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
2
1

10/07/2017

Singapore

Singapore

This product is highly recommended with a good price and warranty.

As mentioned by Philips, it tales a shorter time for boiling the 1.5 ltrs water filled.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4646/20 Kettle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4646/20 Kettle

31/03/2014

한국

한국

디자인이 좋아서 구매함

역시 디자인은 깔끔하고 예쁩니다 사용성도 좋고 편리합니다 필립스 제품을 보편적으로 선호하는편이리 전체적으로는 맘에 드는 편입니다

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4646/00 무선 전기주전자

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4646/00 무선 전기주전자

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