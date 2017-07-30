2 year warranty
Dihentikan
HD4665/20
1,7 L 2400 W
Indikator ukuran air
Logam gosok
Tutup berengsel
Sistem keamanan ganda untuk menghindari perebusan air hingga kering, dengan mode mati otomatis jika air sudah masak.
Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan, juga mencegah Anda terkena uap panas.
Indikator ukuran air di kedua sisi mudah dibaca pada ketel listrik Philips untuk penggunaan dengan tangan kanan maupun kiri.
1.0
dari 5
1
Ulasan
LIEW
30/07/2017
Malaysia
VERY POOR
CABLE WAS TOO SHORT UNTIL CAUSE MANY ACCIDENT . REALLY POOR
Ulasan ini dibuat untuk HD4665/20 Kettle
Ulasan ini dibuat untuk HD4665/20 Kettle