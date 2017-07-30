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  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah
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  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah
  • Merebus dengan cepat dan mudah

Dihentikan

Ketel

HD4665/20

1
| (1) Ulasan
Merebus dengan cepat dan mudah
Ketel listrik logam yang tangguh dari Philips memiliki elemen pemanas rata yang merebus air dengan cepat dan mudah dibersihkan.
Lihat semua manfaat

Ketel bertenaga, elemen pemanas mudah dibersihkan

Merebus dengan cepat dan mudah

  • 1,7 L 2400 W

  • Indikator ukuran air

  • Logam gosok

  • Tutup berengsel

Sistem keamanan ganda

Sistem keamanan ganda untuk menghindari perebusan air hingga kering, dengan mode mati otomatis jika air sudah masak.

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan, juga mencegah Anda terkena uap panas.

Indikator ukuran air di kedua sisi mudah dibaca

Indikator ukuran air di kedua sisi mudah dibaca

Indikator ukuran air di kedua sisi mudah dibaca pada ketel listrik Philips untuk penggunaan dengan tangan kanan maupun kiri.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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1.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
2

30/07/2017

Malaysia

Malaysia

VERY POOR

CABLE WAS TOO SHORT UNTIL CAUSE MANY ACCIDENT . REALLY POOR

Ulasan ini dibuat untuk HD4665/20 Kettle

Ulasan ini dibuat untuk HD4665/20 Kettle

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