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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD4676/40
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini kettle
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Kettle

Dihentikan

Viva CollectionKetel

HD4676/40

4.4

| (15) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Rebus apa yang Anda perlukan saja

Fitur unik "indikator satu cangkir" pada ketel Philips HD4676/40 yang penuh gaya ini memungkinkan Anda merebus air sesuai kebutuhan saja. Jadi, Anda dapat menghemat energi hingga 66% dan mengurangi dampak pada lingkungan.

Lihat semua manfaat

Ketel ini menghemat energi hingga 66%

Rebus apa yang Anda perlukan saja

  • 1,0 L 2400 W

  • Indikator 1 cangkir

  • Putih ungu lavender

  • Tutup berengsel

Indikator satu cangkir untuk merebus air yang diperlukan saja

Indikator satu cangkir untuk merebus air yang diperlukan saja

Memungkinkan pengguna merebus air sesuai kebutuhan, sehingga menghemat energi hingga 66% dan air, mendukung lingkungan yang lebih lestari.

Elemen pemanas datar agar merebus dengan cepat dan mudah membersihkan

Elemen pemanas datar agar merebus dengan cepat dan mudah membersihkan

Elemen stainless steel yang tersembunyi pada ketel Philips merebus dengan cepat dan mudah dibersihkan.

Filter anti-kerak ganda untuk air minum yang jernih

Filter anti-kerak ganda untuk air minum yang jernih

Filter anti-kerak ganda untuk air minum yang jernih dan ketel yang lebih bersih.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.4

dari 5

15

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

05/01/2015

Singapore

Singapore

Quick boiling. High Utility. Light weight. Excellent buy

Quick boiling. High Utility. Light weight. Excellent buy. 2 years on. I now want to buy 1 or 2 more for parents/relatives. Daily usage for about 2 years, sometime more than once a day.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle

05/06/2012

Singapore

Singapore

Efficient, fast in boiling water. Colour is great too.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle

02/06/2012

Singapore

Singapore

My wife's favorite!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle

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