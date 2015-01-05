2 year warranty
Dihentikan
Rebus apa yang Anda perlukan saja
Fitur unik "indikator satu cangkir" pada ketel Philips HD4676/40 yang penuh gaya ini memungkinkan Anda merebus air sesuai kebutuhan saja. Jadi, Anda dapat menghemat energi hingga 66% dan mengurangi dampak pada lingkungan.
1,0 L 2400 W
Indikator 1 cangkir
Putih ungu lavender
Tutup berengsel
Memungkinkan pengguna merebus air sesuai kebutuhan, sehingga menghemat energi hingga 66% dan air, mendukung lingkungan yang lebih lestari.
Elemen stainless steel yang tersembunyi pada ketel Philips merebus dengan cepat dan mudah dibersihkan.
Filter anti-kerak ganda untuk air minum yang jernih dan ketel yang lebih bersih.
4.4
dari 5
15
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
RobinDaniel
05/01/2015
Singapore
Quick boiling. High Utility. Light weight. Excellent buy
Quick boiling. High Utility. Light weight. Excellent buy. 2 years on. I now want to buy 1 or 2 more for parents/relatives. Daily usage for about 2 years, sometime more than once a day.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle
HarminderKaur
05/06/2012
Singapore
Efficient, fast in boiling water. Colour is great too.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle
YangShengyuan
02/06/2012
Singapore
My wife's favorite!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4676/20 Kettle