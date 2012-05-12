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  • Rebus apa yang Anda perlukan saja
  • Rebus apa yang Anda perlukan saja
  • Rebus apa yang Anda perlukan saja
  • Rebus apa yang Anda perlukan saja
  • Rebus apa yang Anda perlukan saja
  • Rebus apa yang Anda perlukan saja
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  • Rebus apa yang Anda perlukan saja
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  • Rebus apa yang Anda perlukan saja
  • Rebus apa yang Anda perlukan saja

Dihentikan

Viva CollectionKetel

HD4677/40

4.3
| (19) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Rebus apa yang Anda perlukan saja
Fitur unik "indikator satu cangkir" pada ketel listrik Philips HD4677/40 yang penuh gaya ini memungkinkan Anda merebus air sesuai kebutuhan saja. Jadi, Anda dapat menghemat energi hingga 66% dan mengurangi dampak pada lingkungan
Lihat semua manfaat

Ketel ini menghemat energi hingga 66%

Rebus apa yang Anda perlukan saja

  • 1,7 L 2400 W

  • Indikator 1 cangkir

  • Putih ungu lavender

  • Tutup berengsel

Indikator satu cangkir untuk merebus air yang diperlukan saja

Indikator satu cangkir untuk merebus air yang diperlukan saja

Memungkinkan pengguna merebus air sesuai kebutuhan, sehingga menghemat energi hingga 66% dan air, mendukung lingkungan yang lebih lestari.

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan, juga mencegah Anda terkena uap panas.

Elemen pemanas datar agar merebus dengan cepat dan mudah membersihkan

Elemen pemanas datar agar merebus dengan cepat dan mudah membersihkan

Elemen stainless steel yang tersembunyi pada ketel Philips merebus dengan cepat dan mudah dibersihkan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.3

dari 5

19

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

12/05/2012

Singapore

Singapore

Great and reliable kettle!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle

19/04/2012

Singapore

Singapore

A black kettle is nice and it looks cool with nice design. I put it in my office and all of us like it. we can enjoy our morning coffee everyday before we start working. I like it.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle

18/03/2012

Singapore

Singapore

Fast boiling and easy to clean.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle

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