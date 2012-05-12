2 year warranty
Dihentikan
1,7 L 2400 W
Indikator 1 cangkir
Putih ungu lavender
Tutup berengsel
Memungkinkan pengguna merebus air sesuai kebutuhan, sehingga menghemat energi hingga 66% dan air, mendukung lingkungan yang lebih lestari.
Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan, juga mencegah Anda terkena uap panas.
Elemen stainless steel yang tersembunyi pada ketel Philips merebus dengan cepat dan mudah dibersihkan.
4.3
dari 5
19
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Jun_ChenTan
12/05/2012
Singapore
Great and reliable kettle!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle
Tina_HangTran_Nguyen
19/04/2012
Singapore
A black kettle is nice and it looks cool with nice design. I put it in my office and all of us like it. we can enjoy our morning coffee everyday before we start working. I like it.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle
Chin_SengLee
18/03/2012
Singapore
Fast boiling and easy to clean.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD4677/20 Kettle