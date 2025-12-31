2 year warranty
Dihentikan
HD4680/55
Merebus dengan cepat dan mudah
Bayangkan betapa mudah dan cepatnya merebus air dalam hitungan detik menggunakan ketel yang mudah dibersihkan! Elemen pemanas yang rata memungkinkan air direbus dengan cepat dan mudah dibersihkan. Filter anti-kerak yang dapat dicuci menghasilkan air minum yang lebih jernih.
1,0 L 2400 W
Indikator tingkat permukaan air
Putih oranye
Tutup berengsel
Filter anti-kerak memastikan air yang Anda minum jernih dan bersih.
Elemen baja tahan karat yang tersembunyi merebus dengan cepat dan mudah dibersihkan.
Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan, juga mencegah Anda terkena uap panas.
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