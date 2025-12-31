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  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55

Dihentikan

Ketel

HD4680/55

Merebus dengan cepat dan mudah

Bayangkan betapa mudah dan cepatnya merebus air dalam hitungan detik menggunakan ketel yang mudah dibersihkan! Elemen pemanas yang rata memungkinkan air direbus dengan cepat dan mudah dibersihkan. Filter anti-kerak yang dapat dicuci menghasilkan air minum yang lebih jernih.

Lihat semua manfaat

Elemen pemanas rata yang kuat dan mudah dibersihkan

Merebus dengan cepat dan mudah

  • 1,0 L 2400 W

  • Indikator tingkat permukaan air

  • Putih oranye

  • Tutup berengsel

Filter anti-kerak untuk air minum yang jernih

Filter anti-kerak untuk air minum yang jernih

Filter anti-kerak memastikan air yang Anda minum jernih dan bersih.

Elemen pemanas datar agar merebus dengan cepat dan mudah membersihkan

Elemen pemanas datar agar merebus dengan cepat dan mudah membersihkan

Elemen baja tahan karat yang tersembunyi merebus dengan cepat dan mudah dibersihkan.

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan

Tutup berengsel dengan lubang yang lebar agar mudah diisi dan dibersihkan, juga mencegah Anda terkena uap panas.

Spesifikasi Teknis

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