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2 year warranty
Memasak
Semua seri
Rice cooker
Dihentikan
HD4718/60
Konvensional
15 cangkir
Memasak nasi dan menghangatkan dengan praktis
Tombol satu sentuhan untuk mengontrol proses memasak atau menghangatkan, dengan lampu terang pada panel yang menunjukkan status memasak
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