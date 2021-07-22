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  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
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  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
  • Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku

Dihentikan

Daily CollectionPemanggang roti

HD4825/02

5
| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku
Nikmati hasil lezat panggangan roti segar maupun beku dengan pemanggang roti yang ringkas ini. Dilengkapi platform pemanas yang luas untuk memanggang lebih merata, fungsi penghilang beku hingga terpanggang langsung dari kondisi beku dan beragam kontrol tingkat kecokelatan sesuai keinginan.
Lihat semua manfaat

Dengan desain metal ringkas

Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku

  • Logam

  • Ringkas

Platform pemanas diperluas

Platform pemanas diperluas

Platform pemanas diperluas untuk tingkat kecokelatan roti yang lebih merata.

Hilangkan beku dan panggang roti langsung dari kondisi beku

Hilangkan beku dan panggang roti langsung dari kondisi beku

Hilangkan beku dan panggang roti langsung dari kondisi beku.

Kontrol kecokelatan yang bervariasi sesuai selera

Kontrol kecokelatan yang bervariasi sesuai selera

Kontrol kecokelatan yang bervariasi sesuai selera.

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

22/07/2021

Indonesia

Indonesia

Produk awet

Saya memakainya dari tahun 2009 sebelum anak Saya lahir skarang dia yang pakai buat sarapan

Keunggulan

Praktis

Kekurangan

Listriknya terlalu besar

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4825/02 Pemanggang roti

Date of Use 2019-07-22

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4825/02 Pemanggang roti

Date of Use 2019-07-22

10/07/2018

Indonesia

Indonesia

Great product with affordable price

This product has good design, easy to use and also cleaning after used was so easy. The performance itself was great. Very recommend product

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4825/02 Toaster

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4825/02 Toaster

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