2 year warranty
Dihentikan
Logam
Ringkas
Platform pemanas diperluas untuk tingkat kecokelatan roti yang lebih merata.
Hilangkan beku dan panggang roti langsung dari kondisi beku.
Kontrol kecokelatan yang bervariasi sesuai selera.
5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Methi
22/07/2021
Indonesia
Produk awet
Saya memakainya dari tahun 2009 sebelum anak Saya lahir skarang dia yang pakai buat sarapan
Keunggulan
Praktis
Kekurangan
Listriknya terlalu besar
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4825/02 Pemanggang roti
Date of Use 2019-07-22
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4825/02 Pemanggang roti
Date of Use 2019-07-22
Badboyz
10/07/2018
Indonesia
Great product with affordable price
This product has good design, easy to use and also cleaning after used was so easy. The performance itself was great. Very recommend product
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4825/02 Toaster
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4825/02 Toaster