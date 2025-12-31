Sistem Boil & Brew untuk aroma dan cita rasa terbaik

Pembuat kopi Philips memiliki sistem Boil & Brew yang unik. Air direbus terlebih dahulu, lalu dialirkan melewati kopi giling. Berkat suhu penyeduhan yang mencapai 93°C atau lebih, kopi saring Anda dijamin akan memiliki cita rasa paling kaya dan aroma terbaik.