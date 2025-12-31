2 year warranty
Dihentikan
HD5410/00
Dengan teko kaca
Sistem boil and brew
Aluminium
Pembuat kopi Philips memiliki sistem Boil & Brew yang unik. Air direbus terlebih dahulu, lalu dialirkan melewati kopi giling. Berkat suhu penyeduhan yang mencapai 93°C atau lebih, kopi saring Anda dijamin akan memiliki cita rasa paling kaya dan aroma terbaik.
Untuk 8-12 cangkir, dirancang untuk menjaga cita rasa kopi secara optimal.
Penghenti tetesan untuk menghentikan penyeduhan setiap kali Anda ingin menuang secangkir kopi
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