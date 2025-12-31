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2 year warranty
Memasak
Semua seri
Penggoreng
Dihentikan
HD6107/70
1000g
Dengan timer
Untuk merendam panci dalam di air panas untuk membersihkan dengan cepat dan mudah.
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