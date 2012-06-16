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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Dihentikan

Daily CollectionPembuat kopi

HD7448/70

4.3

| (16) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan

Nikmati kopi lezat dengan pembuat kopi yang andal, berdesain pintar dan ringkas, serta mudah disimpan - cocok untuk semua dapur.

Lihat semua manfaat

Pembuat kopi berdesain ringkas, bisa menghasilkan 10 sampai 15 cangkir kopi

Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan

  • Dengan teko kaca

  • Putih & biru

Indikator ukuran air untuk kemudahan pengisian

Indikator ukuran air untuk kemudahan pengisian

Isi tangki air dengan mudah dan tepat dengan indikator ukuran air.

Penghenti tetesan tuangan ke secangkir kopi kapan pun Anda suka

Penghenti tetesan tuangan ke secangkir kopi kapan pun Anda suka

Penghenti tetesan memungkinkan Anda menuang secangkir kopi sebelum siklus seduh penuh selesai.

Komponen aman dicuci di mesin cuci piring untuk mempermudah pembersihan

Komponen aman dicuci di mesin cuci piring untuk mempermudah pembersihan

Teko dan penahan filter mudah dibersihkan di mesin pencuci piring.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.3

dari 5

16

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

16/06/2012

Singapore

Singapore

This is the 4th coffee/tea maker I bought for making coffee and tea. I found this is the best I have for making coffee an tea. It is very hot, fast and good for making coffee or tea in the morning. An excellent machine for making good coffee and tea.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

05/06/2012

Singapore

Singapore

Easy to use & reliable.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

06/02/2012

Singapore

Singapore

Definitely a must have for busy working adults.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker

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