2 year warranty
Dihentikan
Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
Nikmati kopi lezat dengan pembuat kopi yang andal, berdesain pintar dan ringkas, serta mudah disimpan - cocok untuk semua dapur.
Dengan teko kaca
Putih & biru
Isi tangki air dengan mudah dan tepat dengan indikator ukuran air.
Penghenti tetesan memungkinkan Anda menuang secangkir kopi sebelum siklus seduh penuh selesai.
Teko dan penahan filter mudah dibersihkan di mesin pencuci piring.
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4.3
dari 5
16
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Sui_HinLong
16/06/2012
Singapore
This is the 4th coffee/tea maker I bought for making coffee and tea. I found this is the best I have for making coffee an tea. It is very hot, fast and good for making coffee or tea in the morning. An excellent machine for making good coffee and tea.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker
Tai_YongChang
05/06/2012
Singapore
Easy to use & reliable.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker
Siong_TeckHo
06/02/2012
Singapore
Definitely a must have for busy working adults.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7448/70 Coffee maker