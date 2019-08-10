2 year warranty
Dihentikan
Dengan teko kaca
Putih & biru
Isi tangki air dengan mudah dan tepat dengan indikator ukuran air.
Para ainda mais praticidade, utilize a função "moagem desligada" e use pó de café na sua cafeteira elétrica.
Kabel sisa dapat disimpan di wadah kabel di bawah pembuat kopi. Hal ini memungkinkan pembuat kopi diletakkan dengan rapi di dapur Anda.
4.1
dari 5
41
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Jackjack
10/08/2019
Indonesia
Awet
Awet, sayang susah nyari guci hd7450, saya punya pecah sekarang belum di gunakab lagi, susah nyari nya, harus ad biar gak susah beli nya
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/70 Pembuat kopi
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/70 Pembuat kopi
sayusayu
30/06/2018
Malaysia
I like PHILIPS HD 7450/20 Coffee Maker
PHILIPS HD 7450/20 Daily Collection Coffee Maker is very good. I got to drink good coffee everyday. Thank you.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
cychong
23/09/2013
Malaysia
Speedy and easy to use
It produces coffee in minutes and really easy to clean. However the design of the pot could be improved to minimize dripping when pouring.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/20 Coffee maker