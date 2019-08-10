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  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
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  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
  • Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan

Dihentikan

Daily CollectionPembuat kopi

HD7450/70

4.1
| (41) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan
Nikmati kopi saring yang nikmat dengan pembuat kopi Philips yang andal ini. Desainnya pintar dan ringkas, serta mudah disimpan.
Lihat semua manfaat

Desain ringkas, untuk 4 hingga 6 cangkir

Kopi saring tetes yang nikmat, mudah disiapkan

  • Dengan teko kaca

  • Putih & biru

Indikator ukuran air untuk kemudahan pengisian

Indikator ukuran air untuk kemudahan pengisian

Isi tangki air dengan mudah dan tepat dengan indikator ukuran air.

Use o corta-pingos para servir o seu café a qualquer momento

Use o corta-pingos para servir o seu café a qualquer momento

Para ainda mais praticidade, utilize a função "moagem desligada" e use pó de café na sua cafeteira elétrica.

Penyimpanan kabel untuk kemudahan peletakan di dapur Anda

Penyimpanan kabel untuk kemudahan peletakan di dapur Anda

Kabel sisa dapat disimpan di wadah kabel di bawah pembuat kopi. Hal ini memungkinkan pembuat kopi diletakkan dengan rapi di dapur Anda.

Spesifikasi Teknis

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4.1

dari 5

41

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2

10/08/2019

Indonesia

Indonesia

Awet

Awet, sayang susah nyari guci hd7450, saya punya pecah sekarang belum di gunakab lagi, susah nyari nya, harus ad biar gak susah beli nya

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/70 Pembuat kopi

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/70 Pembuat kopi

30/06/2018

Malaysia

Malaysia

I like PHILIPS HD 7450/20 Coffee Maker

PHILIPS HD 7450/20 Daily Collection Coffee Maker is very good. I got to drink good coffee everyday. Thank you.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

23/09/2013

Malaysia

Malaysia

Speedy and easy to use

It produces coffee in minutes and really easy to clean. However the design of the pot could be improved to minimize dripping when pouring.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

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