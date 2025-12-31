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Kopi
Semua seri
Viva Collection Pembuat kopi
Dihentikan
HD7583/50
Dengan teko kaca
Perak
Tangki air transparan memperlihatkan tingkat air di dalam tangki.
Lampu menunjukkan bahwa mesin pembuat kopi Philips dinyalakan.
Mudah untuk menyimpan panjang kabel yang berlebih.
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