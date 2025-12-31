2 year warranty
Dihentikan
HD7686/30
Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan
Pembuat kopi Philips HD7686/30 yang canggih ini memadukan kualitas aroma dan desain yang luar biasa. Fitur kontrol tingkat kekentalannya memungkinkan Anda menyeduh kopi sesuai keinginan, berkat pengukur kopi terpadunya
Dengan teko kaca
Buatan Jerman
Putih
Pompa kecepatan tinggi pada mesin kopi Philips akan menyiapkan kopi lebih cepat dengan aroma kopi optimal.
Sesuaikan kadar kopi Anda dari ringan, sedang, atau intens.
Mesin kopi Philips akan mengingatkan Anda kapan harus membersihkan kerak pada perangkat. Pembersihan kerak secara rutin akan menjamin cita rasa kopi terbaik dan mencegah timbunan kapur dari air keran.
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