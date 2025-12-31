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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90

Dihentikan

Pure EssentialsPembuat kopi

HD7686/90

Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

Pembuat kopi Philips yang canggih ini memadukan kualitas aroma dan desain yang luar biasa. Fitur kontrol tingkat kekuatannya memungkinkan Anda menyeduh kopi saring sesuai keinginan, berkat pengukur kopi terpadunya.

Lihat semua manfaat

My Aroma Control untuk pengaturan tingkat kekentalan pribadi

Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

  • Dengan teko kaca

  • Buatan Jerman

  • Hitam

1.400 Watt

1.400 Watt

Pompa kecepatan tinggi pada mesin kopi Philips akan menyiapkan kopi lebih cepat dengan aroma kopi optimal.

Pilihan kekentalan untuk menyesuaikan kadar kopi Anda

Sesuaikan kadar kopi Anda dari ringan, sedang, atau intens.

Lampu indikator pengupasan kerak

Mesin kopi Philips akan mengingatkan Anda kapan harus membersihkan kerak pada perangkat. Pembersihan kerak secara rutin akan menjamin cita rasa kopi terbaik dan mencegah timbunan kapur dari air keran.

Spesifikasi Teknis

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