Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

Pembuat kopi Philips yang canggih ini ideal bagi mereka yang mencari kualitas aroma dan desain yang luar biasa. Fitur kontrol tingkat kekentalan dan pengatur waktunya memungkinkan Anda menyeduh kopi saring sesuai keinginan, di saat yang Anda inginkan