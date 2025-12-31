2 year warranty
Dihentikan
HD7690/90
Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan
Pembuat kopi Philips HD7690/90 ini ideal bagi mereka yang mencari kualitas aroma dan desain yang luar biasa. Fitur kontrol tingkat kekentalan dan pengatur waktu memungkinkan Anda menyeduh kopi sesuai keinginan, di saat yang Anda inginkan
Dengan teko kaca
Buatan Jerman
Hitam
Pompa kecepatan tinggi pada mesin kopi Philips akan menyiapkan kopi lebih cepat dengan aroma kopi optimal.
Sesuaikan kadar kopi Anda dari ringan, sedang, atau intens.
Mesin kopi Philips akan mengingatkan Anda kapan harus membersihkan kerak pada perangkat. Pembersihan kerak secara rutin akan menjamin cita rasa kopi terbaik dan mencegah timbunan kapur dari air keran.
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