Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

Pembuat kopi Philips HD7690/90 ini ideal bagi mereka yang mencari kualitas aroma dan desain yang luar biasa. Fitur kontrol tingkat kekentalan dan pengatur waktu memungkinkan Anda menyeduh kopi sesuai keinginan, di saat yang Anda inginkan