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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30

Dihentikan

Pure EssentialsPembuat kopi

HD7692/30

Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

Pembuat kopi canggih ini memadukan kualitas aroma terbaik dengan desain luar biasa. Fitur pengontrol tingkat kekentalan memungkinkan Anda menyeduh kopi sesuai selera kapan pun Anda mau, tabung berinsulasi menjaga kopi tetap segar dan panas lebih lama.

Lihat semua manfaat

My Aroma Control untuk pengaturan tingkat kekentalan pribadi

Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

  • Dengan teko termal

  • Buatan Jerman

  • Putih

1.400 Watt

1.400 Watt

Pompa kecepatan tinggi pada mesin kopi Philips akan menyiapkan kopi lebih cepat dengan aroma kopi optimal.

Pilihan kekentalan untuk menyesuaikan kadar kopi Anda

Pilihan kekentalan untuk menyesuaikan kadar kopi Anda

Sesuaikan kadar kopi Anda dari ringan, sedang, atau intens.

Lampu indikator pengupasan kerak

Mesin kopi Philips akan mengingatkan Anda kapan harus membersihkan kerak pada perangkat. Pembersihan kerak secara rutin akan menjamin cita rasa kopi terbaik dan mencegah timbunan kapur dari air keran.

Spesifikasi Teknis

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