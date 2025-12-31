Lakukan dengan cara Anda, persis seperti yang diinginkan

Pembuat kopi canggih ini memadukan kualitas aroma terbaik dengan desain luar biasa. Fitur pengontrol tingkat kekentalan memungkinkan Anda menyeduh kopi sesuai selera kapan pun Anda mau, tabung berinsulasi menjaga kopi tetap segar dan panas lebih lama.