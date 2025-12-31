2 year warranty
Dihentikan
HD7692/90
Nikmati espresso sempurna dengan satu sentuhan tombol
Pembuat kopi canggih ini memadukan kualitas aroma terbaik dengan desain luar biasa. Fitur pengontrol tingkat kekentalan memungkinkan Anda menyeduh kopi sesuai selera kapan pun Anda mau, tabung berinsulasi menjaga kopi tetap segar dan panas lebih lama.
Dengan teko termal
Buatan Jerman
Hitam
Pompa kecepatan tinggi pada mesin kopi Philips akan menyiapkan kopi lebih cepat dengan aroma kopi optimal.
Sesuaikan kadar kopi Anda dari ringan, sedang, atau intens.
Mesin kopi Philips akan mengingatkan Anda kapan harus membersihkan kerak pada perangkat. Pembersihan kerak secara rutin akan menjamin cita rasa kopi terbaik dan mencegah timbunan kapur dari air keran.
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