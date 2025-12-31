2 year warranty
Dihentikan
HD7810/70
Cukup nikmati kopi Anda
Kopi nikmat dengan satu sentuhan tombol! Mesin kopi SENSEO® Original mudah digunakan, bersama dengan pod kopi SENSEO® yang dibuat khusus.
2 kopi sekaligus
Biru Klasik
Menyiapkan 1 atau 2 cangkir kopi SENSEO lezat® dalam waktu kurang dari satu menit.
Pembuat kopi SENSEO® akan mati otomatis 30 menit setelah membuat kopi, untuk keselamatan dan menghemat biaya listrik.
Dengan mesin pod kopi ini Anda bisa menyiapkan satu atau dua cangkir kopi dengan mudah cukup dengan satu sentuhan tombol.
Ulasan