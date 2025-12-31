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  • Cukup nikmati kopi Anda
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Dihentikan

SENSEO® OriginalMesin pod kopi

HD7810/70

Cukup nikmati kopi Anda

Kopi nikmat dengan satu sentuhan tombol! Mesin kopi SENSEO® Original mudah digunakan, bersama dengan pod kopi SENSEO® yang dibuat khusus.

Lihat semua manfaat

dengan mesin pod kopi SENSEO® Original

Cukup nikmati kopi Anda

  • 2 kopi sekaligus

  • Biru Klasik

Satu-satunya mesin pod kopi yang bisa menyeduh dua cangkir sekaligus

Satu-satunya mesin pod kopi yang bisa menyeduh dua cangkir sekaligus

Menyiapkan 1 atau 2 cangkir kopi SENSEO lezat® dalam waktu kurang dari satu menit.

30 menit mati otomatis untuk keselamatan dan menghemat energi

30 menit mati otomatis untuk keselamatan dan menghemat energi

Pembuat kopi SENSEO® akan mati otomatis 30 menit setelah membuat kopi, untuk keselamatan dan menghemat biaya listrik.

Kopi dengan satu sentuhan tombol

Kopi dengan satu sentuhan tombol

Dengan mesin pod kopi ini Anda bisa menyiapkan satu atau dua cangkir kopi dengan mudah cukup dengan satu sentuhan tombol.

Spesifikasi Teknis

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