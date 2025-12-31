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  • Cukup nikmati kopi Anda
  • Cukup nikmati kopi Anda

Dihentikan

SENSEO® OriginalMesin pod kopi

HD7812/50

Cukup nikmati kopi Anda

Kopi nikmat dengan satu sentuhan tombol! Mesin kopi SENSEO® Original mudah digunakan, bersama dengan pod kopi SENSEO® yang dibuat khusus.

Lihat semua manfaat

dengan mesin pod kopi SENSEO® Original

Cukup nikmati kopi Anda

  • 2 kopi sekaligus

  • Perak

Satu-satunya mesin pod kopi yang bisa menyeduh dua cangkir sekaligus

Satu-satunya mesin pod kopi yang bisa menyeduh dua cangkir sekaligus

Menyiapkan 1 atau 2 cangkir kopi SENSEO lezat® dalam waktu kurang dari satu menit.

60 menit mati otomatis untuk menghemat energi

60 menit mati otomatis untuk menghemat energi

Mesin kopi SENSEO® otomatis mati setelah 60 menit, jadi Anda bisa menghemat energi.

Lapisan krim kopi lezat sebagai bukti kualitas SENSEO®

Lapisan krim kopi lezat sebagai bukti kualitas SENSEO®

Pilihan kopi SENSEO® terbaik dan sistem penyeduhan SENSEO® yang unik menjamin secangkir kopi sempurna Anda selalu dilengkapi lapisan buih kopi lezat dan kaya - bukti cita rasa dan kualitas premium.

Spesifikasi Teknis

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