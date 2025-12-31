2 year warranty
Dihentikan
HD7812/50
Cukup nikmati kopi Anda
Kopi nikmat dengan satu sentuhan tombol! Mesin kopi SENSEO® Original mudah digunakan, bersama dengan pod kopi SENSEO® yang dibuat khusus.
2 kopi sekaligus
Perak
Menyiapkan 1 atau 2 cangkir kopi SENSEO lezat® dalam waktu kurang dari satu menit.
Mesin kopi SENSEO® otomatis mati setelah 60 menit, jadi Anda bisa menghemat energi.
Pilihan kopi SENSEO® terbaik dan sistem penyeduhan SENSEO® yang unik menjamin secangkir kopi sempurna Anda selalu dilengkapi lapisan buih kopi lezat dan kaya - bukti cita rasa dan kualitas premium.
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