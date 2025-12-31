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  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari
  • Espresso Italia autentik setiap hari

Dihentikan

Philips Saeco PoemiaMesin Espresso manual

HD8323/01

Espresso Italia autentik setiap hari

Mesin espresso manual Saeco menawarkan segalanya bagi penyuka pembuatan kopi tradisional untuk mendapatkan espresso sempurna setiap hari. Penyaring bertekanan yang dipatenkan, Crema, menjamin crema lezat yang bertahan lama, setiap kali digunakan.

Lihat semua manfaat

Dengan penyaring crema bertekanan

Espresso Italia autentik setiap hari

  • Pembuih Susu Klasik

  • Hitam

Penahan penyaring Crema bertekanan

Penahan penyaring Crema bertekanan

Penyaring Crema khusus ini menjamin Crema lezat yang tahan lama – apa pun jenis kopi pilihan Anda.

Cocok untuk kopi giling dan bantalan kopi

Cocok untuk kopi giling dan bantalan kopi

Untuk kenyamanan Anda, Anda dapat memilih antara beberapa bantalan kopi giling

Pompa 15 bar

Pompa 15 bar

Tekanan tinggi memastikan seluruh aroma kopi giling selalu disarikan sepenuhnya

Spesifikasi Teknis

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