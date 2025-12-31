2 year warranty
Dihentikan
HD8323/01
Espresso Italia autentik setiap hari
Mesin espresso manual Saeco menawarkan segalanya bagi penyuka pembuatan kopi tradisional untuk mendapatkan espresso sempurna setiap hari. Penyaring bertekanan yang dipatenkan, Crema, menjamin crema lezat yang bertahan lama, setiap kali digunakan.
Pembuih Susu Klasik
Hitam
Penyaring Crema khusus ini menjamin Crema lezat yang tahan lama – apa pun jenis kopi pilihan Anda.
Untuk kenyamanan Anda, Anda dapat memilih antara beberapa bantalan kopi giling
Tekanan tinggi memastikan seluruh aroma kopi giling selalu disarikan sepenuhnya
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