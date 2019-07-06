2 year warranty
Dihentikan
HD8325/01
Espresso Italia autentik setiap hari
Mesin espresso manual Saeco menawarkan segalanya bagi penyuka pembuatan kopi tradisional untuk mendapatkan espresso sempurna setiap hari. Penyaring bertekanan yang dipatenkan, Crema, menjamin crema lezat yang bertahan lama, setiap kali digunakan.
Kelas
Penyaring Crema khusus ini menjamin Crema lezat yang tahan lama – apa pun jenis kopi pilihan Anda.
Untuk kenyamanan Anda, Anda dapat memilih antara beberapa bantalan kopi giling
Tekanan tinggi memastikan seluruh aroma kopi giling selalu disarikan sepenuhnya
1.0
dari 5
1
Ulasan
Mons
06/07/2019
Australia
Junk
Broke down after 6 months. Extremely disappointed with this product.
Ulasan ini dibuat untuk Poemia HD8325/05 Manual Espresso machine
Ulasan ini dibuat untuk Poemia HD8325/05 Manual Espresso machine