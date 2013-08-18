2 year warranty
Dihentikan
HD8944/01
Beragam minuman, beragam pengguna
Dengan mesin kopi Saeco Xelsis setiap anggota keluarga bisa menikmati kopi favorit mereka. Berkat fungsi multi-pengguna yang unik, Anda bisa membuat hingga 6 profil pengguna. Tiap profil pengguna bisa mengatur hingga 9 minuman
Teko & pembuih susu terintegrasi
Baja anti karat
Desain terkini mesin espresso Saeco Anda disempurnakan dengan sentuhan akhir baja anti karat. Ini menghasilkan tampilan berkualitas tinggi yang akan menjadi ciri khas pada meja dapur Anda. Baja anti karat juga memberi daya tahan lebih kuat untuk kinerja yang awet.
Mesin espresso ini dilengkapi dengan penggiling keramik 100%. Saeco menggunakan penggiling keramik karena hasil gilingannya yang konsisten, tanpa menjadikan biji kopi terlalu panas, sehingga menghasilkan kopi espresso yang sempurna. Keramik juga memastikan kinerja yang awet dan pemrosesan yang benar-benar senyap.
Masing-masing jenis kopi membutuhkan tingkat butiran yang berbeda-beda untuk mengeluarkan cita rasa sejatinya. Tingkat butiran hasil penggilingan pada mesin espresso ini dapat disesuaikan dalam 8 setelan, dari gilingan terhalus untuk espresso kental, hingga yang terkasar untuk café crème yang lebih ringan.
3.5
dari 5
4
Ulasan
Shirley
18/08/2013
Malaysia
Excellent
Philips Saeco Xelsis Automatic espresso machine has great features
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine
Imtiaz
03/09/2016
Australia
Excellent automatic machine
I have been using this machine everyday, making on average 3 to 4 cups per day, for the past 2 and a half years and have only now had an issue where its stuck on a descaling step. This is however due to me not following the proper instructions and also in using vinegar which is not recommended. according to the counters i have made more than 5000 cups combined. I am impressed. Really love the saeco medium roast beans with it as well.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine
Ming12
18/08/2013
Malaysia
Versatile But some Limitations
Can do most coffee-based drinks but not to the level of professional baristas e.g. no matter how much you customise, still can't get espresso the same consistency as a professionally prepared one. Also had major problems that had to be fixed under warranty i.e. latte machiato wouldn't work and it would beep all the time and not allow you to switch off because it was prompting you to insert the milk carafe even after you had finished your drink - even when no milk was required.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine