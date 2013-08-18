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  • Beragam minuman, beragam pengguna
  • Beragam minuman, beragam pengguna
  • Beragam minuman, beragam pengguna
  • Beragam minuman, beragam pengguna
  • Beragam minuman, beragam pengguna
  • Beragam minuman, beragam pengguna
  • Beragam minuman, beragam pengguna
  • Beragam minuman, beragam pengguna
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Dihentikan

Philips Saeco XelsisMesin espresso super-otomatis

HD8944/01

3.5

| (4) Ulasan

Beragam minuman, beragam pengguna

Dengan mesin kopi Saeco Xelsis setiap anggota keluarga bisa menikmati kopi favorit mereka. Berkat fungsi multi-pengguna yang unik, Anda bisa membuat hingga 6 profil pengguna. Tiap profil pengguna bisa mengatur hingga 9 minuman

Lihat semua manfaat

dilengkapi wadah susu dengan pembersihan ganda yang sepenuhnya otomatis

Beragam minuman, beragam pengguna

  • Teko & pembuih susu terintegrasi

  • Baja anti karat

Desain terkini dengan sentuhan akhir baja anti karat

Desain terkini dengan sentuhan akhir baja anti karat

Desain terkini mesin espresso Saeco Anda disempurnakan dengan sentuhan akhir baja anti karat. Ini menghasilkan tampilan berkualitas tinggi yang akan menjadi ciri khas pada meja dapur Anda. Baja anti karat juga memberi daya tahan lebih kuat untuk kinerja yang awet.

Kopi tanpa rasa hangus berkat penggiling keramik 100%

Kopi tanpa rasa hangus berkat penggiling keramik 100%

Mesin espresso ini dilengkapi dengan penggiling keramik 100%. Saeco menggunakan penggiling keramik karena hasil gilingannya yang konsisten, tanpa menjadikan biji kopi terlalu panas, sehingga menghasilkan kopi espresso yang sempurna. Keramik juga memastikan kinerja yang awet dan pemrosesan yang benar-benar senyap.

Atur kekentalan kopi dengan penggiling yang dapat disesuaikan

Atur kekentalan kopi dengan penggiling yang dapat disesuaikan

Masing-masing jenis kopi membutuhkan tingkat butiran yang berbeda-beda untuk mengeluarkan cita rasa sejatinya. Tingkat butiran hasil penggilingan pada mesin espresso ini dapat disesuaikan dalam 8 setelan, dari gilingan terhalus untuk espresso kental, hingga yang terkasar untuk café crème yang lebih ringan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.5

dari 5

4

Ulasan

4
2

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

Excellent

Philips Saeco Xelsis Automatic espresso machine has great features

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine

03/09/2016

Australia

Australia

Excellent automatic machine

I have been using this machine everyday, making on average 3 to 4 cups per day, for the past 2 and a half years and have only now had an issue where its stuck on a descaling step. This is however due to me not following the proper instructions and also in using vinegar which is not recommended. according to the counters i have made more than 5000 cups combined. I am impressed. Really love the saeco medium roast beans with it as well.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

Versatile But some Limitations

Can do most coffee-based drinks but not to the level of professional baristas e.g. no matter how much you customise, still can't get espresso the same consistency as a professionally prepared one. Also had major problems that had to be fixed under warranty i.e. latte machiato wouldn't work and it would beep all the time and not allow you to switch off because it was prompting you to insert the milk carafe even after you had finished your drink - even when no milk was required.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Xelsis HD8944/01 Super-automatic espresso machine

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