2 year warranty
Dihentikan
Bangun karena roti segar setiap hari
Anda pasti suka wangi roti hangat yang segar di pagi hari! Sangat mudah… Masukkan bahan di malam sebelumnya, setel waktu tunda untuk besok pagi, dan breadmaker Philips akan mengerjakan semuanya.
14 menu
1000 g
Jika Anda ingin memindahkan breadmaker atau menyimpannya di lemari, pegangan anti-selip terintegrasi yang kokoh ini akan memudahkan Anda mengangkat dan memindahkan alat.
Alas akan tetap dingin dan aman disentuh
Breadmaker Philips memiliki 14 program pra-setel yang mudah digunakan untuk memanggang roti dengan sempurna, mulai dari roti gandum hingga bebas gluten, roti Prancis, dan roti manis. Alat ini juga membuat roti khusus, seperti Borodinsky, roti Paskah, adonan pasta yang lezat, bahkan selai. Apa pun yang Anda buat, hasilnya akan selalu lezat dan mudah dilakukan berkat fitur pra-setel yang mengatur suhu dan waktu untuk hasil terbaik. Jika Anda tergesa-gesa, Anda dapat menggunakan program cepat untuk hasil yang lebih cepat, atau bahkan program super cepat yang hanya akan memanggang selama satu jam saja.
4.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Walt D
30/01/2021
Indonesia
Love it! On my 2nd one as I use it twice a day
The “French bread” setting and recipe turns out perfectly every time! The same recipe on the dough setting also delivers perfect pizza dough or shape any way you like and bake a conventional oven for baguette etc... if you’re not getting great results with this product, the problem is you or tge quality of your ingredients! Anyways try and buy the best quality ingredients and alway weight them!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD9045/30 Bread maker
Tanggal Penggunaan 2019-01-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD9045/30 Bread maker
Tanggal Penggunaan 2019-01-29
lohkh
21/03/2019
Malaysia
Pembeli terverifikasi
bread maker
So far i have been using this bread maker for 2 year and make the bread twice per week ..have very satisfaction on the bread quality,have no complaint on it..only the tray bottom part nut have been loosing may be due to wear and tear after 2 years.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD9045/30 Bread maker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD9045/30 Bread maker