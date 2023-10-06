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Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!*
Berkat teknologi RapidAir, nikmati hidangan sehat yang garing di luar dan lembut di dalam. Unduh aplikasi NutriU dan temukan ratusan resep lezat setiap harinya.
Teknologi RapidAir
3,7 l
Putih
Teknologi RapidAir, dengan desain bintang lautnya yang unik, memutar udara panas untuk memasak hidangan lezat yang garing di luar dan lembut di dalam dengan sedikit atau tanpa tambahan minyak.
Airfryer 3000 Series Philips ini menggunakan udara panas untuk memasak hidangan favorit Anda hingga garing sempurna, rendah lemak hingga 90%.*
Temukan ratusan resep hidangan menggugah selera, lezat, sehat, dan praktis dibuat menggunakan Airfryer. Resep-resep di HomeID dipilih khusus oleh para ahli gizi untuk memudahkan Anda memasak sehari-hari.
4.8
dari 5
4
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
GW_C
06/10/2023
Singapore
Pembeli terverifikasi
With air fryer, the kitchen will not get oily.
For small family and where frying is minimum, this size is sufficient.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
CLSM
25/09/2023
Singapore
Pembeli terverifikasi
Compact, Cheap and Excellent Airfryer
Bought this Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Compact Airfryer during promo and the price was cheap. Excellent cooker with high performance.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
Mdm S Tan
30/04/2023
Singapore
Pembeli terverifikasi
Airfryer 3000
Nice color, good cooking time. User friendly instruction. Worth buying.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
Dibandingkan kentang goreng segar yang diolah menggunakan penggoreng Philips biasa
Dibandingkan kandungan lemak pada daging ayam dan babi yang diolah versus menggoreng menggunakan deep fat fryer dan wajan.
Hanya tersedia di negara-negara dengan komunitas NutriU