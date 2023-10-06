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Airfryer L 3000 SeriesSatu Wadah

HD9100/20

4.8

| (4) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!*

Berkat teknologi RapidAir, nikmati hidangan sehat yang garing di luar dan lembut di dalam. Unduh aplikasi NutriU dan temukan ratusan resep lezat setiap harinya.

Lihat semua manfaat

Berkat teknologi RapidAir

Hidangan lezat rendah lemak hingga 90%!*

  • Teknologi RapidAir

  • 3,7 l

  • Putih

Menggoreng sehat dengan teknologi RapidAir

Menggoreng sehat dengan teknologi RapidAir

Teknologi RapidAir, dengan desain bintang lautnya yang unik, memutar udara panas untuk memasak hidangan lezat yang garing di luar dan lembut di dalam dengan sedikit atau tanpa tambahan minyak.

Menggoreng rendah lemak hingga 90%*

Menggoreng rendah lemak hingga 90%*

Airfryer 3000 Series Philips ini menggunakan udara panas untuk memasak hidangan favorit Anda hingga garing sempurna, rendah lemak hingga 90%.*

Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat

Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat

Temukan ratusan resep hidangan menggugah selera, lezat, sehat, dan praktis dibuat menggunakan Airfryer. Resep-resep di HomeID dipilih khusus oleh para ahli gizi untuk memudahkan Anda memasak sehari-hari.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.8

dari 5

4

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

06/10/2023

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

With air fryer, the kitchen will not get oily.

For small family and where frying is minimum, this size is sufficient.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

25/09/2023

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Compact, Cheap and Excellent Airfryer

Bought this Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Compact Airfryer during promo and the price was cheap. Excellent cooker with high performance.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

30/04/2023

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Airfryer 3000

Nice color, good cooking time. User friendly instruction. Worth buying.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

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Penafian

  1. Dibandingkan kentang goreng segar yang diolah menggunakan penggoreng Philips biasa

  2. Dibandingkan kandungan lemak pada daging ayam dan babi yang diolah versus menggoreng menggunakan deep fat fryer dan wajan.

  3. Hanya tersedia di negara-negara dengan komunitas NutriU