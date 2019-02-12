2 year warranty
Dihentikan
Rasa murni dari makanan yang dikukus
Pengukus Philips dengan pengaturan sempurna untuk setiap hidangan.
5 L 900 W
Timer manual
Pengisi Aroma, Bebas BPA
Plastik, putih/hijau
Pengisi Aroma pada pengukus Philips menambah aroma lezat dari bumbu dan rempah, sehingga hasil kukusan menjadi lebih bercita-rasa. Cukup masukkan bumbu dan rempah favorit ke tabung booster, dan biarkan uap bekerja. Panas dari uap akan melepaskan aroma lembut dari bumbu dan rempah tadi, yang sepenuhnya akan menambahkan cita rasa yang menggiurkan pada makanan.
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5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
trianto
12/02/2019
Indonesia
memudahkan dalam mengukus
Praktis dalam penggunaan, hanya butuh sedikit air sehingga cepat dalam mengukus atau memanasi makan.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD9104/00 Pengukus
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD9104/00 Pengukus