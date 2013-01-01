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Airfryer Philips seri Viva untuk Masakan Sehat
Buat menu masakan favorit secara sehat tanpa minyak menggunakan Airfryer Philips edisi viva dengan harga terjangkau serta mudah dioperasikan siapa saja.See all benefits
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Tak hanya memiliki desain cantik nan elegan, harga Airfryer Philips dengan penawaran terbaik ini dilengkapi fitur melimpah. Terdapat teknologi baru Rapid Air yang memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang kue, dan membakar aneka bahan makanan. Anda dapat membuat camilan dan makanan lezat sekaligus sehat minim lemak. Airfryer Philips ini juga menghasilkan lebih sedikit bau dibandingkan penggoreng biasa sehingga hunian Anda tetap higienis dan memberikan kenyamanan maksimal pada seluruh keluarga!
Selain andal digunakan, Airfryer Philips seri Viva juga disertai kontrol waktu dan suhu. Anda dapat mengatur waktu memasak hingga mencapai 30 menit, serta memungkinkan Anda dapat mengatur suhu terbaik sesuai menu makanan hingga 200 derajat. Kini Anda bisa menyiapkan makanan tanpa repot sembari mengerjakan pekerjaan rumah lainnya!
Tidak hanya andal untuk menggoreng, Airfryer Philips yang inovatif dengan teknologi Rapid Air ini juga memungkinkan Anda membakar, memanggang kue, dan memanggang hidangan favorit Anda dengan satu solusi lengkap untuk semua menu makanan.
Dibalik harga Airfryer Philips yang terjangkau, Anda akan dimudahkan untuk membuat berbagai makanan sehat dan lezat. Anda bisa menciptakan menu masakan inovatif karena Philips Airfryer memberikan solusi lengkap untuk semua menu makanan favorit Anda dan keluarga.
Baki dengan lapisan antilengket lepas-pasang dan keranjang makanannya aman dicuci di mesin cuci piring dan mudah dibersihkan.
Buku resep dari para pakar kuliner ini berisi beragam menu gorengan rendah lemak yang dapat Anda masak dengan airfryer ini. Ada berbagai resep yang dapat diolah menggunakan alat serbaguna ini, mulai dari membakar, memanggang kue, hingga memanggang bahan makanan yang lebih sehat, cepat, dan mudah.
Spesifikasi teknis
Desain
Berat dan dimensi
Spesifikasi umum
Penyelesaian
Servis
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