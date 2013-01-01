Buat makanan sehat dengan rendah lemak dan minyak.

Tak hanya memiliki desain cantik nan elegan, harga Airfryer Philips dengan penawaran terbaik ini dilengkapi fitur melimpah. Terdapat teknologi baru Rapid Air yang memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang kue, dan membakar aneka bahan makanan. Anda dapat membuat camilan dan makanan lezat sekaligus sehat minim lemak. Airfryer Philips ini juga menghasilkan lebih sedikit bau dibandingkan penggoreng biasa sehingga hunian Anda tetap higienis dan memberikan kenyamanan maksimal pada seluruh keluarga!