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  • Airfryer Philips seri Viva untuk Masakan Sehat Airfryer Philips seri Viva untuk Masakan Sehat Airfryer Philips seri Viva untuk Masakan Sehat
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    Viva Collection Airfryer

    HD9220/20

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan
    1 Award

    Airfryer Philips seri Viva untuk Masakan Sehat

    Buat menu masakan favorit secara sehat tanpa minyak menggunakan Airfryer Philips edisi viva dengan harga terjangkau serta mudah dioperasikan siapa saja.

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    Viva Collection Airfryer

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    Airfryer Philips seri Viva untuk Masakan Sehat

    Buat masakan sehat tanpa minyak secara simpel.

    • Airfryer dengan teknologi modern dan mutakhir.
    • Masak menu favorit lebih sehat dan rendah lemak.
    • Multicooker untuk berbagai menu masakan.
    • Harga Airfryer Philips terjangkau namun maksimal.
    • Mudah digunakan dan gampang dibersihkan.
    Buat makanan sehat dengan rendah lemak dan minyak.

    Buat makanan sehat dengan rendah lemak dan minyak.

    Tak hanya memiliki desain cantik nan elegan, harga Airfryer Philips dengan penawaran terbaik ini dilengkapi fitur melimpah. Terdapat teknologi baru Rapid Air yang memungkinkan Anda dapat menggoreng, memanggang kue, dan membakar aneka bahan makanan. Anda dapat membuat camilan dan makanan lezat sekaligus sehat minim lemak. Airfryer Philips ini juga menghasilkan lebih sedikit bau dibandingkan penggoreng biasa sehingga hunian Anda tetap higienis dan memberikan kenyamanan maksimal pada seluruh keluarga!

    Lebih efisien dengan setelan kontrol waktu dan suhu.

    Lebih efisien dengan setelan kontrol waktu dan suhu.

    Selain andal digunakan, Airfryer Philips seri Viva juga disertai kontrol waktu dan suhu. Anda dapat mengatur waktu memasak hingga mencapai 30 menit, serta memungkinkan Anda dapat mengatur suhu terbaik sesuai menu makanan hingga 200 derajat. Kini Anda bisa menyiapkan makanan tanpa repot sembari mengerjakan pekerjaan rumah lainnya!

    Goreng, bakar, panggang bahan makanan, dan panggang kue dengan airfryer ini

    Goreng, bakar, panggang bahan makanan, dan panggang kue dengan airfryer ini

    Tidak hanya andal untuk menggoreng, Airfryer Philips yang inovatif dengan teknologi Rapid Air ini juga memungkinkan Anda membakar, memanggang kue, dan memanggang hidangan favorit Anda dengan satu solusi lengkap untuk semua menu makanan.

    Ciptakan menu masakan inovatif dengan mudah.

    Ciptakan menu masakan inovatif dengan mudah.

    Dibalik harga Airfryer Philips yang terjangkau, Anda akan dimudahkan untuk membuat berbagai makanan sehat dan lezat. Anda bisa menciptakan menu masakan inovatif karena Philips Airfryer memberikan solusi lengkap untuk semua menu makanan favorit Anda dan keluarga.

    Aman dicuci di mesin cuci piring

    Aman dicuci di mesin cuci piring

    Baki dengan lapisan antilengket lepas-pasang dan keranjang makanannya aman dicuci di mesin cuci piring dan mudah dibersihkan.

    Kapasitas memasak besar untuk semua resep favorit Anda

    Kapasitas memasak besar untuk semua resep favorit Anda

    Kinerja maksimal untuk memasak cepat

    Kinerja maksimal untuk memasak cepat

    Buku resep berisi resep inspiratif lengkap

    Buku resep dari para pakar kuliner ini berisi beragam menu gorengan rendah lemak yang dapat Anda masak dengan airfryer ini. Ada berbagai resep yang dapat diolah menggunakan alat serbaguna ini, mulai dari membakar, memanggang kue, hingga memanggang bahan makanan yang lebih sehat, cepat, dan mudah.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      230  V
      Daya
      1.425  W
      Panjang kabel
      0,8  m
      Frekuensi
      50/60  Hz

    • Desain

      Warna
      Hitam

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      287 x 315 x 384  mm
      Berat produk
      7  kg

    • Spesifikasi umum

      Fitur produk
      • Mati otomatis
      • Penyimpanan kabel
      • Kaki antiselip
      • Rapid Air yang Dipatenkan
      • Sinyal siap
      • Kontrol suhu
      • Kontrol waktu
      • Buku resep & Aplikasi
      • Eksterior dinding yang dingin
      Kontrol waktu
      Sampai 30 menit

    • Penyelesaian

      Bahan bodi utama
      Plastik

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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    • Dibandingkan kentang goreng yang diolah dengan penggoreng Philips biasa.
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