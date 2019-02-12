2 year warranty
Dihentikan
Kentang goreng lezat rendah lemak hingga 80%!*
Berkat teknologi Rapid Air khusus dari Philips, Anda dapat menggoreng tanpa minyak untuk membuat hidangan yang garing di luar dan lembut di dalam. Hasilkan tekstur hidangan yang sempurna dan lezat dengan sedikit atau tanpa minyak!
Penggoreng rendah lemak
Multicooker
Putih/lavender
800 g
Berkat teknologi Rapid Air khusus pada airfryer ini, Anda dapat menggoreng, memanggang kue, memanggang, dan membakar bahan makanan. Buat camilan dan makanan terlezat dengan lebih sedikit lemak dibandingkan penggoreng biasa menggunakan sedikit atau tanpa minyak! Airfryer Philips dengan teknologi Rapid Air ini juga menghasilkan lebih sedikit bau dibandingkan penggoreng biasa, mudah dibersihkan, aman, dan ekonomis untuk penggunaan sehari-hari!
Dengan pengatur waktu bawaannya, Anda dapat mengatur waktu memasak hingga 30 menit. Fungsi mati otomatisnya juga memiliki indikator suara "siap". Setelan kontrol suhunya memungkinkan prasetel suhu memasak terbaik untuk makanan hingga 200 derajat. Nikmati gorengan yang matang sempurna, camilan, ayam, daging, dsb. yang disiapkan pada waktu dan suhu yang tepat untuk hasil terbaik!
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4.4
dari 5
884
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
trianto
12/02/2019
Indonesia
simple dan bermanfaat
Produk yang bagus, manfaatnya banyak..terutama untuk memanasin gorengan..tidak perlu pakai minyak lagi..
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD9220/40 Airfryer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD9220/40 Airfryer
Juju86
11/10/2013
Malaysia
If only we can have it as smartphone apps!!
I love this fryer. For someone who avoid cooking because of the spattering oil, this appliance is perfect for you! For someone who is on a diet, this is for you. Really you almost don't need any oil, 1 tbsp at the most. Kids and cooking newbies can use this too! It could do with a larger compartment though, and also higher quality mesh and plastic body parts (breaks easily if dropped).
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD9220/40 Airfryer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD9220/40 Airfryer
meowmeow
19/08/2020
Singapore
Pembeli terverifikasi
air fryer
convenient n healthier.lt is easier 4 family w kids.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD9220/40 Airfryer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD9220/40 Airfryer
Dibandingkan kentang goreng yang diolah dengan penggoreng Philips biasa.