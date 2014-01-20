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  • Merebus dengan aman dan mudah Merebus dengan aman dan mudah Merebus dengan aman dan mudah

    Daily Collection Ketel

    HD9306/03

    Merebus dengan aman dan mudah

    Bodi ketel listrik Philips yang baru menggunakan baja anti karat berstandar food-grade, untuk merebus air dengan cepat tanpa perlu khawatir!

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Daily Collection Ketel

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    See all Alat merebus air

    Merebus dengan aman dan mudah

    Ketel baja anti karat food-grade

    • 1,5 L, 1800 W
    • Indikator ukuran air
    • Baja anti karat untuk makanan
    • Tutup berengsel
    Gulungan kabel agar mudah menyimpan

    Gulungan kabel agar mudah menyimpan

    Panjang kabel daya dapat disesuaikan agar mudah disimpan

    Pengontrol Strix

    Pengontrol Strix

    Pengontrol Strix yang dirancang di Inggris menyediakan sistem keamanan ganda, mencegah perebusan hingga kering, dan dilengkapi mode mati otomatis jika air sudah masak atau ketika ketel diangkat.

    Tutup pegas sekali sentuh untuk menghindari luka bakar pada kulit

    Tutup pegas sekali sentuh untuk menghindari luka bakar pada kulit

    Mudah dibuka dan ditutup untuk menghindari luka bakar pada kulit

    Alas putar nirkabel 360°, agar mudah dipegang

    Alas putar nirkabel 360°, agar mudah dipegang

    Lebih mudah dipegang

    Mudah dibuka dan diisi

    Mudah dibuka dan diisi

    Dengan bodi SUS304 untuk makanan dan tutup bagian dalam merebus jadi aman

    Baja anti karat untuk makanan

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Warna
      Perak metalik
      Bahan bodi utama
      Baja anti karat-Hitam

    • Ukuran dan berat

      Dimensi produk (PxLxT)
      220 x 160 x 216  cm
      Berat produk
      0,8  kg
      Dimensi kemasan (PxLxT)
      18,7x18,7x23,1  cm

    • Spesifikasi teknis

      Kapasitas
      1,5 L
      Panjang kabel
      0,75 m
      Frekuensi terukur
      50  Hz
      Daya masukan terukur
      1800  W

    Badge-D2C

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