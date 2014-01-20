HD9306/03
Merebus dengan aman dan mudah
Bodi ketel listrik Philips yang baru menggunakan baja anti karat berstandar food-grade, untuk merebus air dengan cepat tanpa perlu khawatir!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Panjang kabel daya dapat disesuaikan agar mudah disimpan
Pengontrol Strix yang dirancang di Inggris menyediakan sistem keamanan ganda, mencegah perebusan hingga kering, dan dilengkapi mode mati otomatis jika air sudah masak atau ketika ketel diangkat.
Mudah dibuka dan ditutup untuk menghindari luka bakar pada kulit
Lebih mudah dipegang
Baja anti karat untuk makanan
Spesifikasi desain
Ukuran dan berat
Spesifikasi teknis
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