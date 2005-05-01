Fungsi nirkabel untuk kebebasan bergerak maksimal

Fitur nirkabel memungkinkan kebebasan bergerak dan kemampuan manuver yang maksimum. Tersedia pilihan mode nirkabel untuk pakaian yang perlu sering disesuaikan pada meja setrika, memungkinkan setrika mengisi daya saat pakaian disesuaikan, atau mode kabel untuk penyetrikaan terus-menerus. Pemilihan fitur kabel, nirkabel, atau terpasang di dudukan untuk penyimpanan dapat dilakukan dengan mudah dengan sakelar tiga posisi.