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  • Hasil memuaskan, kerja ringan Hasil memuaskan, kerja ringan Hasil memuaskan, kerja ringan

    Setrika uap tanpa kabel

    HI570/02

    Hasil memuaskan, kerja ringan

    Setrika uap dengan fungsi nirkabel

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Setrika uap tanpa kabel

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    Hasil memuaskan, kerja ringan

    Bebas bergerak dengan fungsi nirkabel

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.

    Tapak setrika aluminium yang licin pada semua kain

    Tapak setrika aluminium yang licin pada semua kain

    Tapak setrika aluminium yang awet, licin di atas seluruh kain, tahan goresan dan mudah dibersihkan.

    Uap terus-menerus hingga 30 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

    Uap terus-menerus hingga 30 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

    Uap terus-menerus hingga 30 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.

    Semburan uap 75 g membantu menghilangkan kusut yang sangat membandel

    Semburan uap 75 g membantu menghilangkan kusut yang sangat membandel

    Semburan uap 75 g/menit membantu menghilangkan kusut yang paling membandel dengan mudah.

    Semburan uap vertikal untuk menghilangkan kusut dari kain yang tergantung

    Semburan uap vertikal untuk menghilangkan kusut dari kain yang tergantung

    Setrika Philips ini memiliki fungsi uap vertikal, untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung.

    Fungsi nirkabel untuk kebebasan bergerak maksimal

    Fitur nirkabel memungkinkan kebebasan bergerak dan kemampuan manuver yang maksimum. Tersedia pilihan mode nirkabel untuk pakaian yang perlu sering disesuaikan pada meja setrika, memungkinkan setrika mengisi daya saat pakaian disesuaikan, atau mode kabel untuk penyetrikaan terus-menerus. Pemilihan fitur kabel, nirkabel, atau terpasang di dudukan untuk penyimpanan dapat dilakukan dengan mudah dengan sakelar tiga posisi.

    Sistem Anti-Calc otomatis

    Sistem Anti-Calc otomatis.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      1900
      Frekuensi
      50-60
      Tegangan
      220 - 240

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk
      320 x 256 x 138

    • Proses menyetrika yang mudah

      Kenyamanan tambahan
      Kabel bisa diputar 180 derajat
      Manajemen anti-kerak
      Sistem Active Calc Ganda
      Tidak bocor
      Sistem penghenti tetesan
      Aman digunakan
      Melebihi standar tes jatuh internasional
      Kapasitas tangki air
      250  ml

    • Menghilangkan kusut

      Penggunaan Vertikal
      Ya
      Uap konstan
      Hingga 30 gr/menit
      Semprotan
      Ya
      Semburan Uap
      Hingga 75 gr/menit

    Badge-D2C

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