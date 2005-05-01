HI570/02
Hasil memuaskan, kerja ringan
Setrika uap dengan fungsi nirkabel
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.
Tapak setrika aluminium yang awet, licin di atas seluruh kain, tahan goresan dan mudah dibersihkan.
Uap terus-menerus hingga 30 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.
Semburan uap 75 g/menit membantu menghilangkan kusut yang paling membandel dengan mudah.
Setrika Philips ini memiliki fungsi uap vertikal, untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung.
Fitur nirkabel memungkinkan kebebasan bergerak dan kemampuan manuver yang maksimum. Tersedia pilihan mode nirkabel untuk pakaian yang perlu sering disesuaikan pada meja setrika, memungkinkan setrika mengisi daya saat pakaian disesuaikan, atau mode kabel untuk penyetrikaan terus-menerus. Pemilihan fitur kabel, nirkabel, atau terpasang di dudukan untuk penyimpanan dapat dilakukan dengan mudah dengan sakelar tiga posisi.
Sistem Anti-Calc otomatis.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Proses menyetrika yang mudah
Menghilangkan kusut
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