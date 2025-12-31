2 year warranty
Dihentikan
HP2843/00
Satinelle
Sistem epilasi Philips yang unik menghilangkan rambut dari akarnya, membuat kulit Anda halus dan bebas dari bulu selama berminggu-minggu. Rambut yang tumbuh kembali menjadi halus dan tipis, dan epilasi cepat dan mudah.
Sistem epilasi Philips yang unik menghilangkan rambut hingga ke akarnya, membuat kulit Anda halus dan bebas dari bulu selama berminggu-minggu. Rambut yang tumbuh kembali menjadi halus dan tipis.
Agar lebih higienis dan mudah dibersihkan.
Sikat pembersih agar mudah dibersihkan untuk kebersihan optimal
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