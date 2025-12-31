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Dihentikan

Epilator

HP2843/01

Satinelle

Sistem epilasi Philips yang unik menghilangkan rambut dari akarnya, membuat kulit Anda halus dan bebas dari bulu selama berminggu-minggu. Rambut yang tumbuh kembali menjadi halus dan tipis, dan epilasi cepat dan mudah.

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Satinelle

Sistem epilasi Philips yang unik

Sistem epilasi Philips yang unik menghilangkan rambut hingga ke akarnya, membuat kulit Anda halus dan bebas dari bulu selama berminggu-minggu. Rambut yang tumbuh kembali menjadi halus dan tipis.

Kepala alat penghilang bulu bisa dicuci

Agar lebih higienis dan mudah dibersihkan.

Sikat pembersih agar mudah dibersihkan

Sikat pembersih agar mudah dibersihkan untuk kebersihan optimal

Spesifikasi Teknis

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