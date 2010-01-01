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  • Pereda nyeri yang efektif Pereda nyeri yang efektif Pereda nyeri yang efektif

    Lampu inframerah InfraCare

    HP3643

    Pereda nyeri yang efektif

    Philips InfraCare meredakan nyeri pada otot dan persendian dengan efektif. Dengan lampu inframerah 650 W yang sangat nyaman, kehangatan inframerahnya meresap ke dalam kulit, merangsang peredaran darah dan memberikan kelegaan pada area separuh badan seluas 60x40 cm.

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    Lampu inframerah InfraCare

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    Pereda nyeri yang efektif

    Kehangatan inframerah yang meresap ke dalam

    • 650 W
    • Perawatan separuh badan
    • Tinggi 124cm
    Lampu halogen inframerah 650 Watt

    Lampu halogen inframerah 650 Watt

    Philips InfraCare HP 3643 telah dioptimalkan untuk meredakan nyeri secara efektif di area seluas 60 x 40 cm, seperti seluruh punggung, kedua pundak dan leher atau paha. InfraCare menghadirkan teknologi lampu halogen inframerah yang inovatif. Optik khusus, filter, dan lampu halogen kuat berdaya 650 Watt dioptimalkan, memberikan perawatan separuh badan (60 x 40cm), dan kehangatan yang lebih nyaman, karena kehangatan inframerah terbagi lebih merata pada area perawatan.

    Sudut yang bisa disesuaikan dengan rotasi

    Sudut yang bisa disesuaikan dengan rotasi

    InfraCare HP 3643 mudah digunakan untuk perawatan separuh badan dan untuk berbagai situasi (mis. berbaring di atas ranjang atau sofa) karena memiliki fleksibilitas maksimal. Di samping tinggi yang bisa disesuaikan, wadah lampu bisa diposisikan dengan mudah untuk merawat bagian tubuh yang tepat secara optimal, dengan menggerakkan wadah lampu ke posisi horizontal atau vertikal (kiri/kanan 90 derajat) dan dengan memiringkannya ke atas atau bawah (45 derajat).

    Mudah menjangkau leher dan pundak

    Mudah menjangkau leher dan pundak

    InfraCare HP3643 mudah menjangkau leher dan pundak untuk memberikan perawatan kehangatan optimal pada otot yang sakit. Tinggi wadah lampu dapat dinaikkan dari 60 hingga 120 cm, sehingga memberikan posisi yang nyaman, baik saat Anda berbaring di atas ranjang atau duduk di kursi.

    Kehangatan infra merah meresap ke dalam

    Kehangatan infra merah meresap ke dalam

    Lampu inframerah terbukti efektif meringankan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot dan sendi yang kaku. Kehangatan nyaman yang dihasilkan lampu inframerah meresap ke dalam kulit Anda, merangsang sirkulasi darah, dan menghangatkan otot. Ketika otot lebih nyaman, ketegangan otomatis akan mengendur dan terasa santai. Karena inframerah membuat jaringan tisu menjadi lebih lentur, rasa hangat juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.

    Merangsang peredaran darah

    Cahaya dan kehangatan inframerah meresap ke dalam kulit, merangsang peredaran darah, dan melebarkan pembuluh darah. Selain itu, cahaya inframerah mempercepat proses metabolisme dan pembuangan zat-zat sampah dari dalam tubuh.

    Spesifikasi Teknis

    • Perawatan separuh badan

      Area pengobatan
      60x40  cm
      Lampu halogen inframerah
      650  W

    • Pereda nyeri yang efektif

      Kehangatan yang meresap ke dalam
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      300  m
      Daya
      650  W
      Frekuensi
      50-60  Hz
      Penyekat
      Kelas II (insulasi ganda)
      Tegangan
      220-230 V, Taiwan 110 V
      Masa pakai lampu
      500  jam

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      7,2  kg
      Dimensi produk
      29x124x29  cm
      Berat F-box
      9,1  kg
      Jml. pada palet Euro
      24  pcs
      Dimensi F-box (=A-box)
      34,5x60x39  cm
      Dimensi F-box
      34,5x60x39  cm
      Berat F-box (=A-box)
      9,1  kg

    • Data logistik

      Kode CTV
      884364301000
      Negara asal
      Jerman

    • Pengaman

      Bersertifikasi IEC
      Sesuai IEC 60601 dan 60335
      mati otomatis setelah 15 menit
      Y

    • Mudah digunakan

      2 pegangan
      untuk pengangkutan dan pengaturan posisi yang mudah
      Dapat disesuaikan
      0-40 derajat (ke belakang)
      Sakelar on/off
      Y
      Tinggi dapat diubah
      62-127  cm
      Wadah lampu yang mudah diposisikan (kiri/kanan)
      90
      Wadah lampu yang mudah diposisikan (atas/bawah)
      45

    • Peralatan medis

      Aturan Perangkat Medis
      • 2007/47/EC
      • MDD 93/42/EEC

    Badge-D2C

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