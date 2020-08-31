ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto kemasan
  • Foto produk tunggal
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto kemasan

Dihentikan

EasyShineSikat penata rambut ion

HP4588/00

4

| (12) Ulasan | 91% Merekomendasikan produk ini

1 award

Sikat mudah, kilau seketika

Sikat Penata Rambut Ion Philips baru kini membantu membuat rambut Anda halus dan berkilau setiap saat, di mana saja, dengan pengalaman menyisir yang hebat.

Lihat semua manfaat

Sikat mudah, kilau seketika

  • Dioperasikan baterai

Perawatan ion untuk rambut yang halus dan berkilau

Perawatan ion untuk rambut yang halus dan berkilau

Listrik statis ada di mana saja, khususnya di lingkungan yang kering. Ini menyebabkan rambut Anda mudah kusut dan berantakan. Untuk menangani masalah yang menyebalkan ini, kami memberikan solusi mudah: sikat penata rambut ion. Fungsi ionizer akan mengeluarkan ion negatif untuk menetralkan daya positif dari listrik statis. Ini membantu mengurangi rambut kusut dan mengembalikan kelembutan dan kilau rambut Anda seketika. Untuk meningkatkan penyebaran ion pada rambut, fungsi ionizer dirancang dekat dengan bantalan, sehingga ion disebarkan dengan lebih efisien pada rambut ketika Anda menyisir. Tetap terlihat rapi kapan pun dan di mana pun mulai sekarang!

Ujung bulu sikat yang bulat tanpa cela sangat lembut di rambut dan kulit kepala

Ujung bulu sikat yang bulat tanpa cela sangat lembut di rambut dan kulit kepala

Semua ujung bulu sikat tidak bercela untuk menghindari kerusakan akibat gesekan pada kulit kepala atau tersangkut di rambut selama penggunaan. Ujung bulat khususnya yang berbentuk bola memiliki permukaan sentuh yang lebih besar sehingga lebih lembut untuk kulit kepala yang rapuh.

Bantalan bulu sikat dengan permukaan optimal nyaman digunakan

Bantalan bulu sikat dengan permukaan optimal nyaman digunakan

Bantalan bulu sikat yang didesain optimal memungkinkan distribusi daya yang lebih baik dan mengikuti kontur kepala secara alami untuk kenyamanan dan kemudahan yang lebih baik, pengalaman menyisir masih tetap nyaman meskipun dengan ukuran sikat yang ringkas. Dengan demikian, Anda bisa dengan mudah mendapatkan pijatan kepala yang cepat namun sangat menenangkan kapan pun dan di mana pun dengan hasil rambut yang berkilau dan halus.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Penghargaan

  • Gambar AWARD-612383

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.0

dari 5

12

Ulasan

91%

Merekomendasikan produk ini

2

31/08/2020

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Love this hairbrush!

I researched about this hairbrush before purchasing, as it seem excessive to pay for a hairbrush. In summary, worth every dime: 1. My straight bob hair shines after brushing with it. It no longer looks dry. And I don't even need to use a hair conditioner. 2. The detachable brush and be easily washed. 3. It is very handy! Especially for those who want to carry it around. What can be improved: 1) Make it USB-chargeable 2) Have a cloth carrier for easy of carry the brush around.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush

Tanggal Penggunaan 2019-07-31

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush

Tanggal Penggunaan 2019-07-31

18/06/2016

Singapore

Singapore

Must try!

Received this as a present and have been loving it ever since! I have thick, coarse hair which sometimes makes me look unkempt because of 'fly away" when i tie my hair. Philips Ionic Brush smooths and leaves my hair so soft and shiny! it is amazing! Highly recommended. I'm not sure if Philips sells the replacement/refill bristles brush separately? If not, Philips, pls consider

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush

27/11/2016

Australia

Australia

nice performance

my hair is very dry and natural curly, it is very useful to me.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4585/00 Ionic styling brush

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4585/00 Ionic styling brush

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.