2 year warranty
Dihentikan
Sikat mudah, kilau seketika
Sikat Penata Rambut Ion Philips baru kini membantu membuat rambut Anda halus dan berkilau setiap saat, di mana saja, dengan pengalaman menyisir yang hebat.
Dioperasikan baterai
Listrik statis ada di mana saja, khususnya di lingkungan yang kering. Ini menyebabkan rambut Anda mudah kusut dan berantakan. Untuk menangani masalah yang menyebalkan ini, kami memberikan solusi mudah: sikat penata rambut ion. Fungsi ionizer akan mengeluarkan ion negatif untuk menetralkan daya positif dari listrik statis. Ini membantu mengurangi rambut kusut dan mengembalikan kelembutan dan kilau rambut Anda seketika. Untuk meningkatkan penyebaran ion pada rambut, fungsi ionizer dirancang dekat dengan bantalan, sehingga ion disebarkan dengan lebih efisien pada rambut ketika Anda menyisir. Tetap terlihat rapi kapan pun dan di mana pun mulai sekarang!
Semua ujung bulu sikat tidak bercela untuk menghindari kerusakan akibat gesekan pada kulit kepala atau tersangkut di rambut selama penggunaan. Ujung bulat khususnya yang berbentuk bola memiliki permukaan sentuh yang lebih besar sehingga lebih lembut untuk kulit kepala yang rapuh.
Bantalan bulu sikat yang didesain optimal memungkinkan distribusi daya yang lebih baik dan mengikuti kontur kepala secara alami untuk kenyamanan dan kemudahan yang lebih baik, pengalaman menyisir masih tetap nyaman meskipun dengan ukuran sikat yang ringkas. Dengan demikian, Anda bisa dengan mudah mendapatkan pijatan kepala yang cepat namun sangat menenangkan kapan pun dan di mana pun dengan hasil rambut yang berkilau dan halus.
Penghargaan
4.0
dari 5
12
Ulasan
91%
Merekomendasikan produk ini
LucieY
31/08/2020
Singapore
Pembeli terverifikasi
Love this hairbrush!
I researched about this hairbrush before purchasing, as it seem excessive to pay for a hairbrush. In summary, worth every dime: 1. My straight bob hair shines after brushing with it. It no longer looks dry. And I don't even need to use a hair conditioner. 2. The detachable brush and be easily washed. 3. It is very handy! Especially for those who want to carry it around. What can be improved: 1) Make it USB-chargeable 2) Have a cloth carrier for easy of carry the brush around.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush
Tanggal Penggunaan 2019-07-31
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush
Tanggal Penggunaan 2019-07-31
Esthersoo
18/06/2016
Singapore
Must try!
Received this as a present and have been loving it ever since! I have thick, coarse hair which sometimes makes me look unkempt because of 'fly away" when i tie my hair. Philips Ionic Brush smooths and leaves my hair so soft and shiny! it is amazing! Highly recommended. I'm not sure if Philips sells the replacement/refill bristles brush separately? If not, Philips, pls consider
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4588/00 Ionic styling brush
Queena
27/11/2016
Australia
nice performance
my hair is very dry and natural curly, it is very useful to me.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4585/00 Ionic styling brush
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk EasyShine HP4585/00 Ionic styling brush