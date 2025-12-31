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Set roller

HP4611/07

Ikal mengembang yang tahan lama

Ikal yang rapat, longgar, bertekstur, atau mengembang. Dapatkan jenis ikal dan gelombang yang Anda inginkan dengan Salon Rollers Pro.

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Salon Rollers Pro

Ikal mengembang yang tahan lama

  • TRESemmé

Suhu penataan optimal di setiap roller

SalonRollers Pro memanaskan setiap roller secara tersendiri untuk memastikan suhu penataan yang cepat dan bahkan memanaskan hingga ke suhu penataan profesional. Roller mempertahankan panas lebih lama untuk memberikan gaya rambut optimal yang tahan lama.

4 roller volume keramik - rambut ikal bervolume yang tahan lama

4 roller volume - lapisan keramik untuk rambut ikal besar yang tahan lama.

Rambut ikal berkilau - 12 roller tumpuk

6 roller sedang dan 6 kecil - digunakan bertumpuk untuk meningkatkan kilau.

Spesifikasi Teknis

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