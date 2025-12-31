2 year warranty
Dihentikan
HP4611/07
Ikal mengembang yang tahan lama
Ikal yang rapat, longgar, bertekstur, atau mengembang. Dapatkan jenis ikal dan gelombang yang Anda inginkan dengan Salon Rollers Pro.
TRESemmé
SalonRollers Pro memanaskan setiap roller secara tersendiri untuk memastikan suhu penataan yang cepat dan bahkan memanaskan hingga ke suhu penataan profesional. Roller mempertahankan panas lebih lama untuk memberikan gaya rambut optimal yang tahan lama.
4 roller volume - lapisan keramik untuk rambut ikal besar yang tahan lama.
6 roller sedang dan 6 kecil - digunakan bertumpuk untuk meningkatkan kilau.
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