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Dihentikan

Airstyler

HP4674/00

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Gaya rambut bebas kusut dan mengkilap seperti Anda dambakan

Nikmati rambut berkilau setiap hari. SalonAirstylist Ion 1000W memadukan teknologi ion, empat alat tambahan, dan hasil profesional untuk menghilangkan rambut kusut selamanya

Lihat semua manfaat

Ion Salon Airstylist

Gaya rambut bebas kusut dan mengkilap seperti Anda dambakan

  • 1.000 W

  • Keramik

  • 4 alat tambahan

1000W untuk hasil profesional

1000W untuk hasil profesional

Airstyler memiliki pemanas 1000W yang menghasilkan tingkat aliran udara yang maksimal dan pengeringan yang ramah di rambut.

Perawatan Intensif dgn pengkondisian ion utk rambut kemilau, bebas kusut

Perawatan Intensif dgn pengkondisian ion utk rambut kemilau, bebas kusut

Perawatan ion menghasilkan pengeringan anti statis. Ion negatif yang dimuat alat ini menghilangkan statis, merawat rambut dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kemilau dan cahaya rambut. Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah, halus, dan bebas kusut.

Sisir sikat yang bisa ditarik untuk memudahkan mengeriting

Sisir sikat yang bisa ditarik untuk memudahkan mengeriting

Airstyler yang mudah digunakan ini adalah sikat penata dan pengeriting rambut dalam satu alat. Bulu sikat bisa ditarik ke dalam sikat dengan satu sentuhan tombol, sehingga Anda bisa dengan mudah menggerakkan alat penata ini di rambut Anda. Hasilnya, ikal elastis yang cantik.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

21/08/2019

Indonesia

Indonesia

Amazing

Sayang sekali produk ini sudah tidak diproduksi lagi. Travel friendly dengan hasil yg memuaskan. Setiap teman melihat produk ini, pasti tanya beli dimana. Diadakan lagi lah, lengkap dengan catokan yg platnya bisa diganti2 model catokannya dari lurus sampai bergelombang. Nyesel dulu gak beli sekalian..

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP4674/00 Airstyler

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HP4674/00 Airstyler

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