2 year warranty
Dihentikan
Gaya rambut bebas kusut dan mengkilap seperti Anda dambakan
Nikmati rambut berkilau setiap hari. SalonAirstylist Ion 1000W memadukan teknologi ion, empat alat tambahan, dan hasil profesional untuk menghilangkan rambut kusut selamanya
1.000 W
Keramik
4 alat tambahan
Airstyler memiliki pemanas 1000W yang menghasilkan tingkat aliran udara yang maksimal dan pengeringan yang ramah di rambut.
Perawatan ion menghasilkan pengeringan anti statis. Ion negatif yang dimuat alat ini menghilangkan statis, merawat rambut dan melembutkan kutikula rambut untuk meningkatkan kemilau dan cahaya rambut. Hasilnya, rambut menjadi berkilau indah, halus, dan bebas kusut.
Airstyler yang mudah digunakan ini adalah sikat penata dan pengeriting rambut dalam satu alat. Bulu sikat bisa ditarik ke dalam sikat dengan satu sentuhan tombol, sehingga Anda bisa dengan mudah menggerakkan alat penata ini di rambut Anda. Hasilnya, ikal elastis yang cantik.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Beauty
21/08/2019
Indonesia
Amazing
Sayang sekali produk ini sudah tidak diproduksi lagi. Travel friendly dengan hasil yg memuaskan. Setiap teman melihat produk ini, pasti tanya beli dimana. Diadakan lagi lah, lengkap dengan catokan yg platnya bisa diganti2 model catokannya dari lurus sampai bergelombang. Nyesel dulu gak beli sekalian..
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP4674/00 Airstyler
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HP4674/00 Airstyler