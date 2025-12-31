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HP4680/00
Wujudkan rambut impian Anda
Inilah dunia gadis. Penata rambut serbaguna Girl Glam memiliki lima sambungan penata rambut sehingga Anda dapat berganti gaya sesering mungkin sesuka hati. Penata rambut sempurna bagi gadis cantik yang ingin menampilkan gaya khasnya.
5 perlengkapan
Pelat Keramiknya meluncur dengan mudah di rambut Anda, memberikan rambut lurus sempurna dan berkilau.
Sambungan ini membuat rambut Anda memiliki tekstur yang trendi.
Tidak pernah semudah ini, cukup ikuti lekukannya untuk menciptakan keriting spiral yang paling indah!
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